Gabriel Ponce de León correrá esta temporada del Turismo Carretera con la misma estructura de 2020

El Turismo Carretera iniciará un campeonato con muchas novedades para los pilotos y los equipos participantes del certamen 2021.

En el receso desde la última competencia disputada, se produjeron numerosas variantes, desde la desvinculación de Mariano Werner del Memo Corse para defender el campeonato obtenido en 2020 con la escuadra de Omar "Gurí" Martínez, pasando por la llegada de Ortelli al LCA Racing.

También la incorporación de Juan Cruz Benvenuti al Renault Sport Torino Team, Facundo Ardusso corriendo ahora con Chevrolet y Nicolás Aguirre con Ford, sumada a la ausencia de Juan Manuel "Pato" Silva tras 22 años consecutivos formando parte de la categoría.

Además, volverá a estar presente otra vez el piloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León, nuevamente con equipo propio, como viene ocurriendo en las últimas temporadas con nuestro representante.

Otra vez la ingeniería estará a cargo de su hermano Mariano ("Nano"), el trabajo eficaz en el taller de su papá Roberto ("Pity") y los impulsores alistados por los hermanos Próspero y Nicolás Bonelli, llevando el “León de Ford” el N° 31 en su auto.

El resto de los pilotos

Así iniciará el 2021 cada piloto de Turismo Carretera:

Tras desvincularse del “Memo Corse”, el campeón Mariano Werner regresa al equipo de Omar "Gurí" Martínez, el cual ya integró entre 2009 y 2011, cuando alcanzó el recordado subcampeonato de 2010.

Quien lucirá el número “1” manejará un flamante Ford, alistado por la escuadra entrerriana pero con la atención del mismo grupo de mecánicos que vienen trabajando con Werner desde hace años. “Rody” Agut se mantendrá como motorista.

Luego de lograr el subcampeonato en 2020, sorpresivamente el piloto de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenutti, dejó el equipo de Fernando Laboritto y se suma al Renault Sport Torino. Allí integrará el team que lidera Esteban Trotta con la ingeniería de Gabriel Mazzei y Sebastián Mauriño, más la asistencia técnica de Marcelo Ambrogio y su grupo de trabajo. Los motores continuarán siendo preparados y armados en la vecina ciudad de Chacabuco.

En tanto, Juan Manuel Urcera cerró el 2020 junto con Las Toscas Racing y, tal como estaba previsto, el rionegrino se incorpora al equipo de Walter Alifraco, quien preparará el Chevrolet, más la ingeniería de Luciano Monti y Braian Kissling.

El motor también será armado por el Alifraco Sport. Miguel Ángel Etchegaray se suma a la Dirección Deportiva.

El marplatense Christian Ledesma, quien cumplió un destacado desempeño a lo largo de todo el 2020, no presentará cambios para afrontar el campeonato 2021.

Se mantendrá en Las Toscas Racing con el mismo Chevrolet, llevando la atención de los ingenieros Maximiliano Juárez y Carlos Serpero, más la motorización de Daniel Berra.

En relación con Juan Pablo Gini, permanece en el Maquin Parts con el mismo Torino que venía manejando, aunque para la tercera o cuarta fecha ya se piensa en poner en pista una flamante unidad.

La preparación integral es de la familia Soljan en el taller de Venado Tuerto con la ingeniería de Carlos Caunedo.

Gastón Mazzacane seguirá igual que como cerró el 2020. Sin cambios para el piloto platense, que arrancará otro año en el Dole Racing, trabajando con su grupo de ingeniería y motor a cargo de Fabio “Chino” Martínez.

Jonatan Castellano, con la Dodge, seguirá bajo la preparación integral en el taller de Lobería con la técnica de Sebastián Prósperi y la motorización de Eduardo Triviño y José Villar.

Luego del breve paso por el JP Carrera, el balcarceño Santiago Mangoni iniciará una nueva etapa para seguir corriendo en TC.

Se suma con el Chevrolet de su propiedad a la escuadra de Ricardo Impiombato, manteniendo la técnica de Alejandro Morguera y los impulsores de Daniel Berra.

Mauricio Lambiris continuará ligado a Laureano Campanera en el LCA Racing, ya sin la presencia de Alcides Piatti que pasó al JP Carrera.

La motorización seguirá siendo responsabilidad de Alejandro Garófalo, con la técnica en el Ford de Ezequiel Burani.

En tanto, Emanuel Moriatis le dará continuidad al proyecto de equipo propio, donde conducirá el mismo Ford Falcon que venía utilizando en 2020.

Federico Raffo se mantendrá como responsable de la técnica y motores alistados por Julián Adamo.

Leonel Pernía se desvinculó de Walter Alifraco para incorporarse a Las Toscas Racing, equipo en el que tendrá su tercer ciclo. Ya lo integró en 2012 y posteriormente entre 2015 y 2016, aunque en ambas etapas con Chevrolet.

Su Torino (ex- Emiliano Spataro) contará con la motorización de “Johnny” Laboritto, junto con quien ya ganó dos veces en Turismo Carretera. Mientras que la ingeniería será de Maximiliano Juárez y Carlos Serpero.

El bonaerense Juan Martín Trucco, de Tres Algarrobos, no cambiará nada en relación con 2020. Su Dodge seguirá siendo preparada en Tandil por el equipo Uranga Racing, ahora de manera exclusiva, y como motorista mantendrá a Fabián Giustozzi.

Nicolás Bonelli, piloto entrerriano de Concepción del Uruguay, le dará continuidad a la vieja receta de preparar todo en casa, auto y motor, con el trabajo que realizan con su hermano Próspero y el grupo de mecánicos.

JoséLuis Di Palma regresó al equipo Maquin Parts, el cual ya integró entre los años 2013 y 2016, en ese entonces con protagonismo y ganando 3 competencias con Torino.

Ahora manejará el Ford del cual se bajó Juan Bautista De Benedictis, siempre con la atención en su totalidad de la familia Soljan y la ingeniería de Carlos Caunedo.

Emiliano Spataro retorna al equipo de Walter Alifraco, junto con quien logró ganar con Chevrolet y Dodge.

Manejará el Ford Falcon que utilizó Germán Todino en la temporada 2019 de TC Pista, en la que tuvo un fuerte accidente en Paraná.

Al no llegar a tiempo para alistar ese auto, Spataro fue autorizado a comenzar el campeonato 2021 con el Torino que supo conducir Pernía. Por otra parte, el motorista será el Alifraco Sport.

Facundo Della Motta se desvinculó del Sportteam y se integra a la escuadra de la familia Candela con base en la vecina ciudad de Bragado.

Manejará el mismo Torino que ya venía corriendo, ahora con motorización de Mauricio Candela y la asistencia técnica de Fabián Fuentes.

Norberto Fontana mantendrá el equipo propio afincado en Arrecifes. Su Chevrolet llevará a partir de este año la atención del ingeniero Guillermo kissling, manteniendo a Ezequiel Giustozzi como motorista.

Otra novedad es que incorpora un segundo auto al taller del arrecifeño, la Dodge de Juan Martín Bruno.

Juan Catalán Magni cambiará de Ford, ya que se subirá al que dejó “Josito” Di Palma. Juan Manuel Bouvier será el encargado del trabajo técnico y de ingeniería. Como motorista seguirá Daniel Berra.

Juan José Ebarlín continuará en el LCA Racing de Laureano Campanera con el mismo Chevrolet que corrió en 2020.

El trabajo técnico será de Ricardo Gliemmo y Ezequiel Burani, continuando con Luis Minervino como motorista.

Pablo Costanzo, piloto de Chascomús que no terminó en pista la temporada 2020, volverá al Turismo Carretera con el Torino que atiende su escuadra, el SP Racing.

Llevará un motor preparado por Daniel Reyna y los trabajos en el chasis serán de Sergio Bustillo.

Nicolás Cotignola tiene como novedad la vuelta de Cristian Ávila como responsable del área técnica.

El Torino, atendido por el Sprint Racing, seguirá con la motorización del linqueño Marcelo "Machete" Esteban.

Matías Jalaf, piloto mendocino, tiene a la venta su Ford y es duda para continuar corriendo en Turismo Carretera.

Laureano Campanella se retiró de las pistas en 2020 y ahora se abocará a dirigir su escuadra, el LCA Racing, que este año tendrá como pilotos a Ortelli, Lambiris y Ebarlín.

Matías Rodríguez, tras haber corrido con Chevrolet y Dodge, iniciará un nuevo proyecto en TC con la marca Torino.

El de San Isidro, adquirió una flamante estructura, aunque no llegará con ella para empezar el 2021.

Trabaja para conseguir un auto que atenderá el Midas Racing, equipo que se incorpora al TC. Daniel Berra será el motorista y Maximiliano Juárez el ingeniero.

Cristian Dose seguirá siendo parte del Turismo Carretera, categoría en la que debutó en 2002. Lo hará con el Chevrolet alistado totalmente por su equipo, aunque no tiene confirmada la presencia en todas las fechas. Llevará motores de su propiedad.

El Ford de Juan Pablo Gianini seguirá siendo preparado por el equipo propio del piloto de la vecina localidad de Salto Argentino, el JPG Racing.

Se contará con la asesoría técnica de Ulises Armellini y Gustavo Pernuzzi, manteniendo la motorización del linqueño Marcelo “Machete” Esteban.

Mariano Altuna, después de 28 años como piloto, el loberense decidió retirarse de las pistas, lo que anunció el pasado 15 de enero.

El platense Leandro Mulet se ausentó en las dos últimas fechas del 2020, es por ello que aprovecharon a trabajar intensamente sobre la Dodge que prepara su propia escuadra.

La motorización será de Martín Costanzo.

Germán Todino, piloto de Rivera, será uno de los ascendidos del TC Pista.

Se mantendrá en el equipo de Walter Alifraco con el mismo Torino que venía corriendo, la ingeniería de Ignacio Belatti y motor preparado por Iván Bondaruk.

Julián Santero será el piloto exclusivo del “Memo Corse” en Turismo Carretera, siempre con la asistencia del Alifraco Sport y la ingeniería de Mario Bruna.

La novedad es que su nuevo motorista será Fernando García, quien tras algunos años alejado del automovilismo vuelve a trabajar en el Turismo Carretera, tal como ya sucedió con Walter Hernández, Lionel Ugalde y Agustín Canapino.

Martín Serrano mantiene la intención de regresar al Turismo Carretera con el Chevrolet que prepara el equipo de Ricardo Impiombato, aunque no descarta hacer TC Pick Up y no estar en Turismo Carretera.

Sergio Alaux acordó su incorporación al equipo Sportteam con el que retornará al Turismo Carretera. Lo hará corriendo el Chevrolet de su propiedad con motorización a cargo de Daniel Reyna y la asistencia técnica de Fabián Fuentes.

Diego Ciantini (de Balcarce), tras su paso por el equipo Renault Sport Torino Team, vuelve al JP Carrera, equipo con el cual fue campeón de TC Pista en 2019.

Lo hará manejando la Dodge que dejó Valentín Aguirre, con Ezequiel Giustozzi como motorista, más la ingeniería de Ariel Lucesoli y Alcides Piatti.

Mathías Nolesi se mantendrá en el TC con el mismo Ford del "Nolesi Competición" que venía utilizando.

El piloto de San Andrés de Giles y su grupo de trabajo se abocarán al área técnica. El motor propiedad de Nolesi seguirá siendo armado y alistado por Santiago Joaquín en la ciudad de Chivilcoy.

Luego de su salida del Renault Sport Torino Team, el piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso, acordó su regreso al JP Carrera, donde ya estuvo en la temporada 2016 con Dodge.

Ahora, el santafesino manejará un Chevrolet, su tercera marca en la categoría, con la atención técnica de Alcides Piatti, Ariel Lucesoli y motor a cargo de Ezequiel Giustozzi.

Agustín Canapino, cuatro veces campeón de Turismo Carretera, renueva la imagen de su equipo, que ahora se denominará Scuadra Canapino.

En cuanto a la preparación nada variará, el Chevrolet se seguirá alistando en el taller de Arrecifes con el trabajo técnico de Alberto Canapino, quien también elabora el motor junto con Lucas Alonso.