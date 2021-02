Triunfó Agustín Canapino y mantiene la esperanza

Cambiante fue la característica principal del comienzo de la final del Súper Turismo Competición 2000 en el autódromo de Buenos Aires, con tres líderes diferentes en los tres primeros giros de carrera.

Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) picó en punta en la largada, pero rápidamente Leonel Pernía (Renault Fluence) logró superarlo, aunque al bloquear fuertemente en una frenada, le dio la chance a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) comandar el pelotón por delante del campeón.

Facundo Ardusso (Renault Fluence) comenzó una escalada que lo llevó a quedar a tiro del Chevrolet de Llaver, a quien superó en el noveno giro para colocarse en zona de podio, detrás de su compañero tandilense. Adelante, Canapino agrandaba la distancia a su favor.

El ritmo del piloto de Las Parejas era más veloz que un evidentemente herido Fluence del “Tanito”, a quien superó al cumplirse la primera docena de vueltas. Llaver aprovechó el hueco elaborado por Ardusso y se coló por detrás (con roce incluido) para ser nuevamente tercero. Pernía debió pasar por boxes para poder continuar.

La batalla por la punta era exclusividad de Canapino y Ardusso. Ambos giraban apareados, con menos de un auto de diferencia y el Fluence del “Flaco” agigantándose en los espejos del arrecifeño, hasta que se neutralizó la competencia por el despiste del tigrense José Manuel Sapag (Chevrolet Cruze).

Con una docena de vueltas por delante, se relanzó la final y Canapino mantuvo su liderazgo por delante de Ardusso y Llaver. El piloto del Pro Racing aguantó la presión hasta el final para quedarse con la victoria en la penúltima fecha del campeonato. Ardusso fue segundo y Llaver cerró en la tercera posición, que selló el 1-3 para los Chevrolet del Pro Racing.

Matías Rossi (Toyota Corolla) concluyó en la quinta posición, detrás de Matías Milla (Renault Fluence) y llega a la definición con 27 puntos de diferencia sobre Canapino, con 33 en juego.

"No tuve un auto para atacar como en otras carreras. En principio iba por la carrera, pero algunas cosas no estaban como esperábamos. El equipo hizo todo para darme un gran auto durante toda la temporada y eso nos permite llegar al final con una diferencia importante de puntos, pero Canapino no se va a rendir fácilmente", declaró Rossi al bajarse del auto.

Sin la aplicación de los descartes, Rossi se mantiene como líder del torneo con 170 puntos, seguido por Canapino con 145 y Ardusso con 99.

Julián Santero (Toyota), Ricardo Risatti (Toyota), Franco Vivian (Toyota), Diego Ciantini (Toyota) y Nicolás Moscardini (Honda Civic) completaron las principales posiciones.

Canapino, feliz por el triunfo, expresó:

"No pienso en el campeonato, pero estoy feliz por ganar la carrera. Es demasiado bueno lo que estamos haciendo, entre las victorias de "Berni" y las mías sumamos cinco en la temporada y eso hace que esto sea fabuloso", dijo el vencedor.

La última carrera del campeonato será el próximo fin de semana, nuevamente en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, pero en el circuito número 6.

Clasificador final

Las posiciones finales fueron éstas:

Ps.Pilotos Marcas Tiempos/Difer.

1-Canapino Chevrolet 48;15.484,1000.

2-Ardusso Renault 48;16.098/0,614.

3-Llaver Chevrolet 48;20.910/,5.426.

4-Milla Renault 48;22.804/7.320.

5-Rossi Toyota 48;23.398/7.914.

6-Santero Toyota 48;24.016/8.532.

7-Risatti Toyota 48;24.186/8.702.

8-Vivian Toyota 48;24.612/9.128.

9-Ciantini Toyota 48;27.429/11.945.

10-Moscardini Honda 48;28.512/13.028.

11-Rosso Honda 48;29.377/13.893.

12-Yannantuoni Honda 48;30.112/14.628.

13-Pernía Renault 48;30.349/14.865.

14-Garriz Citroën 48;31.611/16.127.

15-Gagliardi G. REnault 48;32.698/17.214.

16-Barrichello Toyota 48;3.273/17.789.

17-Ciarrocchi Citroën 48;36.645/21.161.