Franco Morillo: "Correr en TC Pick Up es un desafío muy importante para mí"

"Quería informarles a mi gente y sponsors que gracias a la @actargentina, a (su presidente) Hugo Mazzacane, este año tengo el pase para correr en las @tcpickup_ok, un sueño desde chico poder llegar a correr en unas de las categorías máximas del automovilismo argentino".

Con ese mensaje, difundido en sus redes sociales, el piloto juninense Franco Morillo anunciaba horas atrás a sus seguidores y al público fanático del deporte motor la noticia de que había sido habilitado para participar de la competencia de TC Pick Up, la categoría creada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), a finales de 2017.

En diálogo con Democracia, el protagonista del campeonato de Top Race Series, que tiene grandes chances de coronarse campeón de la temporada 2020 en la fecha final que se disputará el último fin de semana de febrero, destacó que llegar a la categoría Pick Up significa "un desafío muy importante" para su carrera, que lo acerca un paso más al sueño de llegar al Turismo Carretera en el futuro.

Estamos trabajando fuertemente en la búsqueda de sponsors para afrontar la temporada en la nueva categoría.

"Es una categoría muy parecida a lo que es un Turismo Carretera, estamos hablando de vehículos con chasis y motor de TC. Lo único que cambian son las carrocerías. Es un desafío muy importante", comentó Morillo, que se prepara para su estreno en la Pick Up, en el epílogo de marzo, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Mientras se prepara para su nueva etapa, Morillo también mantiene el foco en el tramo final del Top Race Series, que podría verlo campeón en la última fecha, que se correrá el 26, 27 y 28 de febrero en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la ciudad de Buenos Aires.



Allí, el juninense se jugará todo en la disputa por la corona, que comparte con otros cuatro corredores, que son Ian Reuteman, Facundo Aldrighett y los arrecifeños Stefano Di Palma y Baltazar Leguizamón. "Sería un broche de oro para la temporada, estoy peleando el campeonato y comenzar en el TC Pick Up habiendo sido campeón del Top Race Series sería muy lindo", admitió.

El tránsito a la nueva categoría parece representar una oportunidad concreta para Morillo de llegar algún día al Turismo Carretera. El juninense no dejó pasar por alto la decisión del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, de abrirle las puertas del mundo de las Pick Up.

"Estamos hablando de que el TC Pick Up no está muy lejos de lo que es el Turismo Carretera y, corriendo allí, podemos apuntar a llegar el día de mañana a la máxima categoría, por eso es tan importante para mí", afirmó.

Sobre el titular de la ACTC, manifestó: "Fue decisión de Hugo Mazzacane y de su grupo que, por supuesto, valoro mucho, porque no cualquiera llega a esta categoría, ya que los únicos que suelen correr en TC Pick Up son los pilotos TC y alguno de TC Pista, por lo que tenerme en cuenta a mí, que vengo de otra categoría, como es el Top Race, es algo muy grande y por eso le agredecí".

Finalmente, Morillo señaló que la vara de la competencia en el TC Pick se elevará en todo sentido, tanto desde lo deportivo como lo económico. "Hablamos de un presupuesto muy superior con relación a lo que estoy transitando actualmente, se asemeja bastante a lo que es un Turismo Carretera y por eso estamos trabajando fuertemente, buscando sponsors", aseguró.

En lo estrictamente competitivo, el norte para el juninense también parece estar claro: "Espero adaptarme rápido a una categoría totalmente distinta y funcionar lo mejor posible. Voy a dejar todo, como siempre lo hice, llego con un muy buen equipo y esperamos poder pelear por cosas importantes".

