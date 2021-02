Seis pilotos de Fórmula 1 ya dieron positivo de COVID-19

El francés Pierre Gasly se convirtió ayer en el sexto piloto de Fórmula 1 en dar positivo en coronavirus.

El galo, de 24 años, confirmó a través de sus redes sociales que padece COVID-19, al igual que otros cinco de sus pares de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

"Quería contarles que he dado positivo por COVID-19. Se lo he comunicado a todos con los que he estado en contacto estos últimos días", expresó el piloto de Alpha Tauri.

"Actualmente estoy aislado y siguiendo el protocolo indicado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y continuaré siguiendo mi plan de entrenamiento desde casa", agregó Gasly, que en los últimos días había sido cuestionado por publicar fotografías en las que se lo vio sin cubrebocas en reuniones en lugares públicos.

De esta manera, el francés es el sexto piloto de la Fórmula 1 en contagiarse de coronavirus. Antes, lo propio había ocurrido con el mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll y el británico Lewis Hamilton durante 2020, y el inglés Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc a principios de este año.