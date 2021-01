Crusitta busca correr con Dodge y Ventricelli un piloto para su Ford

El bonaerense Gastón Crusitta, quien días atrás recibió el permiso de la ACTC para ascender al Turismo Carretera, está buscando una Dodge y está en tratativas para conseguirla por el lado de Jonatan Castellano, mientras que Luciano Ventricelli decidió no correr por ahora y pretende que su Ford lo tripule un piloto de primera línea.

Crusitta, quien usará el número 215 en su esperado debut en el Turismo Carretera, no tiene nada definido pero su principal opción es alquilarle un auto a Jonatan Castellano y atenderlo dentro del SJ Racing, equipo con el que corrió el año pasado en TC Pista.

"No tengo nada cerrado pero avanzamos bastante con Jonatan (Castellano) para traernos una Dodge de su equipo al SJ Racing. Lo atenderíamos nosotros pero estaríamos bajo el ala de su equipo con Sebastián Prósperi como chasista", dijo Crusitta.

Mientras que el bonaerense de Wilde, Luciano Ventricelli, anunció que el flamante Ford armado por Alejandro Garófalo está listo.

"El auto se está terminando, no tiene por el momento piloto y me gustaría tener a uno de renombre", le manifestó Ventricelli al programa “Campeones”, haciendo referencia a la búsqueda de un piloto para el flamante Ford armado por el quilmeño Alejandro Garófalo.

Ventricelli descartó por el momento volver a correr y se aboca a la función de director de su equipo, el cual tiene presencia en TC Pista Mouras, donde comenzó la temporada festejando el triunfo de Ramiro De Bonis, y continuar en TC Pick Up con el uruguayo Mauricio Lambiris.

"Alejandro Garófalo se está desvinculando del automovilismo y Mauro Giallombardo armó su estructura dentro del equipo confirmando a uno de los pilotos (Nicolás Trosset) en el Ford que corrió Silva", señaló Ventricelli sobre la situación del preparador de Quilmes.

Inés Arrondo distinguió a Kevin Benavides, campeón del Dakar

La secretaria de Deportes, Inés Arrondo, distinguió a Kevin Benavides, el primer piloto latinoamericano en consagrarse campeón del histórico Dakar en la categoría moto, y durante su paso por la provincia de Salta hizo una recorrida por clubes de barrio.

Arrondo felicitó a Benavides por la hazaña a través de una conferencia de prensa que también contó con el ministro de Turismo y Deportes de la provincia, Mario Peña, en un hotel de la capital salteña.

El campeón de la última edición del Dakar recibió una plaqueta y una bandera argentina. "En cada competición estos deportistas se llevan un pedacito de cada argentino y argentina cada vez que nos representan por el mundo. Por eso, te trajimos un regalo para que nos lleves a todas y todos con vos, adonde vayas", dijo Arrondo antes de entregarle la bandera nacional.

Arrondo, en compañía del vicegobernador Antonio Marocco, también realizó un recorrido por el Polideportivo Delmi, clubes de barrio, colonia de vacaciones y dialogó con más dirigentes y deportistas.