Ponen en condiciones el autódromo de 9 de Julio

Pensando en el campeonato 2021 del Turismo Pista, que comenzará el domingo 21 de febrero, autoridades del Auto Moto Club Nuevejuliense, encabezadas por su presidente Juan Pablo Boufflet, recibieron la visita del encargado de seguridad de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (CDA del ACA), Rubén Anselmo, y del presidente de la Asociación Pilotos de Turismo Pista (APTP), Miguel Bongiovani, quienes constataron el avance de las obras en el trazado nuevejuliense, pensando en la concreción actividad para el presente año.

Boufflet comenzó realizando un balance de la visita de Anselmo y Bongiovani: “Estas visitas me ponen nervioso pero me agrada porque me enseñan mucho. Para mí la seguridad en el autódromo es muy importante. Anselmo es una persona que recorre todos los autódromos del país, a quien hay que escuchar mucho. También es una alegría tenerlo a Bongiovani, después de un año de estar en contacto, logramos que venga a ver el autódromo y su infraestructura y comprobar que podemos recibir a la categoría”.

Sobre la evaluación de los trabajos realizados, solicitados por Anselmo en su visita anterior, Boufflet detalló: “Recorrimos la pista en varias oportunidades con Rubén, solos y junto con Miguel y pilotos (Bonfiglio, Ruiz y Daniel Cingolani). Después charlamos con ‘Pipa’ sobre las tareas para realizar, que son sobrepianos que tenemos que continuar, otros que tenemos que hacer, pero se mostró conforme con lo que encontró”, y estimó “tenemos trabajo para dos o tres meses. Estamos dando pasos lentos pero seguros”, concluyó Juan Pablo Boufflet, presidente de AutoMoto Club Nuevejuliense.

Tras recorrer los trabajos realizados, Rubén Anselmo señaló: “Estuvimos observando el avance de los trabajos que habíamos solicitado, los cuales están terminados o muy adelantados, y ahora la dejamos más tarea para realizar. Son varios y será Juan Pablo Boufflet con la comisión del AutoMoto quienes analicen el tiempo que demorarán para realizarlas, teniendo en cuenta el costo que implicarán”. El encargado de la seguridad en los autódromos de la CDA detalló que “se pidieron trabajos de seguridad, como pianos y sobrepianos, disqueado, corrimiento de taludes, trabajar en la recta opuesta, donde se encuentra el famoso ‘arroyito’, que ya tiene seguridad pero le faltaría un poquito más. Cuando esté todo terminado todo esto, el autódromo estará habilitado para la actividad nacional”.

Destacó: “Lo importante es que siguen trabajando y mejorando el circuito. Todo lo que le pedimos insume mucho dinero, pero todas las veces que vinimos pedimos trabajos y se comprometieron a hacerlos, lo hicieron, y esto también lo van a hacer, porque conocemos cómo trabajan”, concluyó Rubén Anselmo, responsable de la seguridad en los autódromos de la CDA del ACA.

En buen momento

Por su parte, Miguel Bongiovani, consultado sobre la posibilidad de contar con una competencia del Turismo Pista en el presente año en el autódromo “Ciudad de 9 de Julio – Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, manifestó que “esa es la idea. Vinimos verificar el estado del autódromo y ponernos en contacto con quienes tienen a cargo la administración, junto con el encargado de seguridad del ACA, que es quien en definitiva decide qué hacer, porque ese tema es responsabilidad del Automóvil Club Argentino. En mi caso, verificar la infraestructura para ver cómo nos instalaríamos. En principio, estaría en carpeta para llevar adelante una fecha esta temporada”.

Refiriéndose al presente de la categoría, el presidente explicó: “Estamos en buen momento pero todo dependerá de la evolución de la pandemia, que va marcando el ritmo de lo que proyectamos. Por momentos avanzamos, por momentos tenemos que frenar. Pero nosotros seguimos trabajando, somos optimistas porque vemos carrera tras carrera que se suman pilotos de distintos puntos del país. Somos un grupo de personas que tratamos de brindarles a los pilotos y preparadores todos los servicios que necesitan, porque todos juntos hacemos que la categoría crezca, no es solo mérito de la dirigencia”.

A la hora de hablar sobre una posible fecha para 9 de Julio en el calendario 2021, Bongiovani explicó: “Por las evaluaciones que hicimos sobre los trabajos realizados, donde pudimos comprobar una mejora notable, ha mejorado muchísimo, todavía faltarían algunos detalles. Creemos que la fecha indicada sería con temperaturas no muy altas, en otoño-primavera, cuando la abrasividad de la pista disminuye”, concluyó Miguel Bongiovani, presidente de la APTP.