Racing volvió a entrenar a las órdenes de Juan Antonio Pizzi

El plantel de Racing Club regresó a los entrenamientos ayer, bajo las órdenes del flamante técnico Juan Antonio Pizzi y ya sin la presencia del delantero Lisandro López, quien pasó a despedirse del plantel y seguirá su carrera en el fútbol de Estados Unidos, mientras que se aceleraron las negociaciones para el retorno del volante Guillermo Fernández.

Pizzi, de 52 años, tuvo a disposición a la totalidad de los jugadores profesionales, salvo al mediocampista paraguayo Lorenzo Melgarejo, quien no pudo regresar desde su país por "cuestiones administrativas vinculadas a controles sanitarios", informó la entidad de Avellaneda.

"Pol" Fernández volvió a Cruz Azul, de México, tras no renovar su préstamo con Boca Juniors, al que había llegado a principios del año pasado y luego de jugar en Racing entre 2018 y 2019.

Pero el santafesino de 29 años planteó su interés de volver a Avellaneda y como en Racing interesa, ya mantuvieron contactos con él desde el propio Pizzi hasta el también flamante director deportivo, Rubén Capria.

Aunque el presidente Víctor Blanco advirtió que no es posible pagar los 4.000.000 de dólares que vale su pase, buscarán tramitar un préstamo con obligación de compra atenuado por una deuda de Cruz Azul.

Los mexicanos no completaron el pago de 5.000.000 de dólares que debían abonar a Racing cuando adquirieron al oriundo de Granadero Baigorria en 2019.

En tanto, los futbolistas del primer equipo racinguista se movieron hoy en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda con un trabajo especial diagramado por el preparador físico Alejandro Richino.

Primero, los jugadores se sometieron a la extracción de sangre e hisopados y luego realizaron activación con pasadas, ejercicios en zona media y elongación, supervisados por Adrián Gerónimo, otro de los preparadores físicos de Pizzi.

El primer compromiso de Pizzi como técnico de Racing será el próximo 24 de febrero cuando su equipo (ganador de la Superliga 2018/19) enfrente a River Plate (vencedor de la Copa Argentina 2019) en la final de la Supercopa Argentina, en el estadio Único de Santiago del Estero.

Respecto de los futbolistas que podrían irse de la institución, el arquero Matías Ibáñez está en plena negociación para rescindir su vínculo con Racing para regresar a Patronato de Paraná.

El mediocampista Augusto Solari tiene casi todo acordado para continuar su carrera en Celta de Vigo, de España, dirigido por el DT argentino Eduardo “Chacho” Coudet y en otro orden, el exgolero de la entidad, Ignacio González se incorporó al club como nuevo entrenador de arqueros de la Reserva, dirigida por Mauro Gerk.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy a las 9, en el estadio “Cilindro de Avellaneda”.