Mariano Altuna anunció su retiro

El piloto bonaerense Mariano Altuna, con 28 años de trayectoria en el automovilismo, que incluyen un subcampenato de Turismo Carretera, anunció el retiro de la actividad y confesó sentir una "mezcla de emociones" tras "colgar" el casco.

De cualquier manera, el piloto de 38 años enfatizó sentirse "muy seguro" de su decisón para poder "disfrutar" más tiempo con su "hijo y familia".

Altuna, nacido en Lobería el 4 de marzo de 1982, oficializó que no volverá a las pistas, por lo que su última competencia fue en el TC, en el 16 de febrero de 2020, en Viedma, Río Negro, donde manejó un Chevrolet del Alifraco Sport, aunque no llegó a disputar la final.

"Después de 28 años decidí retirarme del automovilismo. Con una mezcla de emociones, pero seguro de estar tomando la decisión correcta, y fue para poder disfrutar más tiempo con mi hijo y mi familia, y abocarme a los nuevos proyectos", escribió el "Monito" Altuna en las redes sociales.

El piloto de Lobería sigue siendo el piloto más joven en ganar una competencia de T.C. 2000 (hoy Súper T.C. 2000), lo que consiguió el 22 de agosto de 1999 en Trelew con 17 años.

También tuvo paso por la Fórmula Renault, mostrando destacado protagonismo en la categoría "escuela" y compitiendo en el exterior en Fórmula 3 Sudamericana y Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

En Turismo Carretera disputó 239 competencias (209 con Chevrolet, 16 con Dodge y 14 con Ford), y logró 8 triunfos en carreras finales, 17 en series, 18 podios, 5 récords de vuelta y 2 pole positions.

También se destacó en Top Race, donde ganó competencias y peleó campeonatos. Es muy recordada su definición con Agustín Canapino en el Coronación de Salta 2016 y también la de 2017 en Paraná.

"Dejo de lado una gran pasión, pero no quiero dejar de agradecer a aquellos que siempre me acompañaron, familia, amigos, sponsors, hinchas, colegas, dirigentes, periodistas y a todos los equipos que me dieron la oportunidad y con quienes tuve la posibilidad de trabajar", manifestó quien fue subcampeón de Turismo Carretera en 2009.

"Me llena de gratitud mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido a lo largo de todos estos años ...... infinitamente Gracias", cerró el ahora ex piloto.