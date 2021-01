Cavigliasso sigue líder en cuatriciclos y Benavides resignó la punta en motos

El piloto argentino Nicolás Cavigliasso se mantuvo como puntero en la categoría cuatriciclos, pero su compatriota Kevin Benavides tuvo una jornada complicada y resignó el liderazgo entre las motos, tras cumplirse ayer la sexta etapa del tradicional Rally Dakar, 618 kilómetros (485 cronometrados) entre Al Qaisimah y Ha'il.

La restante nota saliente para los pilotos argentinos llegó con el abandono de Orlando "Orly" Terranova en autos.

En cuatriciclos triunfó el francés Alexandre Giroud (Team Giraud) y el oriundo de Cabrera, Córdoba, Nicolás Cavigliasso (Drag´on Team), culminó tercero y se afirma cada vez más en la general.

Giroud dominó de forma total el tramo y sentenció su tercer éxito parcial en la presente edición. El francés prevaleció en 4.50.24 y doblegó por 34 segundos a Giovanni Enrico. En tanto Cavigliasso, que busca retener la corona, cerró el podio a 2.01 del galo.

Por su parte, el lobense Manuel Andújar (7240 Team) arribó a la meta en la posición número cuatro, a 11.31 del vencedor, y el cordobés que corre con licencia estadounidense Pablo Copetti (Yamaha), completó el top cinco, a 30 minutos de la vanguardia.

En la general Cavigliasso comanda las acciones con 29.15.55 y tiene una ventaja de 33.18 sobre Andújar y de 45.22 sobre Giroud; Copetti marcha quinto, a 2.24.00 del cordobés.

Cuatro de las seis etapas del Rally fueron ganadas por cuatriciclos al mando de un argentino: Copetti se impuso en el segmento del lunes; Cavigliasso lo hizo el martes y anteayer; mientras que Andújar lo consiguió el miércoles.

En motos, mientras tanto, Kevin Benavides (Honda) perdió la punta en la clasificación general, a la que había accedido este jueves tras ganar la quinta etapa.

Benavides (31 años) quedó este viernes muy retrasado, en el puesto 17 (3.55.20) y le cedió el liderazgo al australiano Toby Price (KTM), ganador de la edición 2019 de la competencia, que en el tramo de hoy se ubicó en el séptimo puesto (3.49.21).

El ganador de la etapa fue el español Joan Barreda (Honda), con un registro de 3.45.27.

Price comanda la general con un tiempo total de 24.8.43, seguido de Kevin Benavides (24.10.59), el chileno José Ignacio Cornejo (Honda, 24.11.40) y el botsuano Ross Branch (Yamaha) y el francés Xavier De Soltrait (Husqvarna), ambos con 24.12.24.

Luciano Benadives, hermano de Kevin, marcha undécimo a bordo de su Husqvarna (24.05.25) y Franco Caimi (Yamaha) ocupa la 16ta posición con un tiempo total de 24.52.53.

Kevin persigue el sueño de ganar el tradicional rally después de clasificarse cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y 19no el año pasado.

Orlando Terranova quedó “out” en autos

En autos, finalmente, el mendocino "Orly" Terranova (Mini), no pudo efectuar la etapa por insalvables problemas mecánicos.

Terranova llegó al vivac de Ha'il pero no pudo cumplir con la Etapa 6 por inconvenientes. "Creo que se termina el Dakar para nosotros", se lamentó el mendocino sobre el final de la jornada.

El sonido de un motor, temprano, cuando el especial recién había comenzado, llamó la atención en el ingreso del campamento de Ha'il, y cuando se pudo vislumbrar de quién se trataba, no era otro que Orlando Terranova con su Mini.

El mendocino no se bajó del Mini, y cuando lo hizo cerca de su equipo agachó la cabeza y se mostró ofuscado. Un rato después se expresó por sus redes sociales.

"Por problemas técnicos no pudimos hacer la etapa. Problemas de difícil solución. Creo que se termina el Dakar para nosotros... Apenado de no poder continuar, pero el reglamento está para cumplirse", indicó.

Antes de comenzar esta etapa, Terranova se ubicaba octavo de la general de autos, a una hora y media del líder, el francés Stephane Peterhansel, quien ayer fue cuarto. La etapa la ganó el español Carlos Sainz (Mini).