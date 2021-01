El Turismo Carretera empezará el 21 de febrero

El Turismo Carretera, la categoría de élite y más popular del automovilismo argentino, tendrá este año 15 fechas y comenzará el 15 de febrero, en sede para determinar, de acuerdo a lo establecido por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Se estima que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, uno de los referentes de la marca campeona 2020, Ford, estará entre los animadores del certamen y ya trabaja junto a su equipo en el armado del presupuesto.

Como es habitual, el Turismo Carretera, que el 20 de este mes consagró campeón al entrerriano Mariano Werner (Ford Falcon) en el autódromo internacional de El Villicum de la localidad sanjuanina de Albardón, compartirá fechas y escenarios con el TC Pista, que coronó esta temporada a Ayrton Londero (Ford), quien por reglamento deberá pasar a "la máxima" el año entrante.

Tras la apertura de la temporada en febrero, el TC y el TC Pista correrán el 7 y 28 de marzo, el 18 de abril, el 9 y 30 de mayo, el 20 de junio, el 11 de julio, el 1 y 22 de agosto, el 12 de septiembre, el 3 y 31 de octubre, el 14 de noviembre y el cierre será el 5 de diciembre.

Mangoni no sigue en el JP

Santiago Mangoni confirmó que no seguirá ligado al equipo JP Carrera. "Gracias al equipo JP y a Gustavo Lema por haberme dado la posibilidad de correr en el 2020. Nos vamos con Bernardo para otro rumbo. Trabajaremos en el bendito presupuesto nuevamente para poder estar presentes en 2021 dentro del TC", escribió el balcarceño en sus redes sociales.

Mangoni se sumó al JP tras la salida de Guillermo Ortelli, disputando 7 finales y mostrando rápidamente una buena adaptación. Tal es así que en su primera carrera con la escuadra alcanzó un destacado cuarto lugar en la competencia final corrida en Buenos Aires.

Sin embargo, la llegada de Facundo Ardusso para subirse al Chevrolet que condujo Mangoni dejó al de Balcarce con futuro incierto, anunciando ahora su salida del JP Carrera.



Cambios y ascenso

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en su última reunión, resolvió autorizar a pilotos a cambiar de marca en Turismo Carretera y TC Pista, además de habilitar el ingreso de otros a TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras.

Con respecto a Turismo Carretera, Matías Rodríguez fue autorizado a cambiar de marca y podrá hacerlo desde 2021 con Torino, y se le otorgó el ascenso a Gastón Crusitta desde TC Pista, para participar en TC con Dodge.

A su vez, en TC Pista también se lo habilitó a Nicolás Impiombato a correr con Torino, y se le dio por cumplida la sanción de suspensión provisoria a Emmanuel Tuffaro en la divisional.

Por su parte, Santiago Álvarez y Agustín Lima Capitao cuentan con la licencia para competir en TC Pick Up; Diego Azar podrá correr en TC Mouras, y en TC Pista Mouras podrán hacerlo Tomás Serna, Juan Manuel González y Ezequiel Baldinelli.