Caravana de regularidad solidaria de autos retro

En el complejo General San Martí se llevó a cabo la caravana de regularidad solidaria, donde todos los participantes llevaron un producto no perecedero para ser destinado a la Fundación Milagros de Junín.

El evento estuvo impulsado por la Agrupación de Regularidad del Oeste, con el apoyo del Gobierno de Junín y generó mucha satisfacción entre los asistentes por haber puesto en marcha los autos retro después de un largo parate.

A propósito de este evento, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, dijo: “Estamos muy contentos de haber podido compartir esto junto a un amigo como Oscar (Cademartori), sobre todo después del año complicado que hemos tenido, que no les permitió juntarse en ningún momento. Tuvimos algunas charlas y se dio esta posibilidad de hacer una caravana solidaria por la Fundación Milagros”.

Por su parte, Oscar Cademartori, presidente de la Agrupación de Regularidad del Oeste expresó: “Es muy bueno que hayamos podido realizar esta caravana de forma presencial, nos habíamos reunido con Claudio y David en varias oportunidades y por eso quiero agradecer al Gobierno de Junín por darnos esta posibilidad tan importante para nosotros”. “Venimos de un año en el que no pudimos poner en marcha los autos y ahora nos pone muy contentos tener esta posibilidad”, dijo Cademartori y añadió “también nos satisface muchísimo el apoyo a la Fundación Milagros y cada participante ha traído productos no perecederos para ser destinados a dicha entidad”.

Finalmente, el organizador detalló que “fuimos desde el complejo a la ruta de forma directa, llegamos hasta Lincoln, de ahí a Vedia y a Arenales, y finalmente pegamos la vuelta hacia Junín”.