Mariano Werner se consagró campeón del Turismo Carretera

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, se consagró ayer como nuevo campeón de Turismo Carretera (TC), tras finalizar quinto en la última fecha de la Copa de Oro, que ganó el monarca saliente, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), y que se desarrolló en el autódromo internacional de El Villicum, de la localidad de Albardón, San Juan.

Al cabo de las 20 vueltas de la final del TC, Canapino fue escoltado por el loberense Jonatan Castellano (Dodge) y el platense Gastón Mazzacane, en tanto que al paranaense Mariano Werner (Ford), le alcanzó con el quinto puesto para quedarse con el título, y su principal contrincante, el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), culminó noveno.

El saltense Juan Pablo Gianini (Ford), el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), se adjudicaron la primera, segunda y tercera series clasificatorias, las tres a cuatro giros al trazado de 4.260 metros de longitud.

En una definición increíble, el entrerriano Ayrton Londero, con Ford, consiguió el primer triunfo de la temporada de TC Pista en el autódromo de San Juan y, ante el abandono del bonaerense de Rivera, Germán Todino (Torino) y el retraso de, oriundo de Ramos Mejía, Andrés Jakos (Dodge), pudo consagrarse campeón con el Ford del equipo del Gurí Martínez.



Werner nació el 28 de diciembre de 1988 en Paraná, y en 1996 comenzó a competir en la escuela de Karting de su ciudad, y obtuvo varios títulos en las distintas clases de las pequeñas máquinas, como para pensar en el futuro crecer ya en el automovilismo.

Fue bicampeón en la Fórmula Renault, verdadera "fábrica de talentos", en 2005 y 2006, y también fue monarca del TC Pista en 2007, y sub campeón de TC en 2017, y campeón de la Clase 3 de Turismo Nacional ese mismo año, con un Fiat Línea.

En los últimos años luchó por el campeonato de TC en varias circunstancias, pero siempre se le negó por distintos motivos, pero tras el parate por la pandemia, se fortaleció con el Ford del equipo Memo Corse, con la motorización de Rody Agut.

Ayer, mientras Werner recibía la Copa de Oro en el podio, el preparado de San Martín, Rody Agut, manifesto: "Estoy contento porque me bancó Werner en un momento difícil del campeonato, cuando todos querían echarme, y si no hubiese sido por él, sería otro motorista el que estaría acá festejando".

"Estoy enormemente feliz, porque en un año difícil, pudimos tener un año fantástico. Es tan difícil esto… Hace 13 años que lo vengo buscando, con algunos errores míos grosos, y otros no tanto, pero por suerte podemos festejar", indicó el flamante monarca del TC, el paranaense Mariano Werner, más conocido por el "Zorro".