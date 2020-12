Gabriel Ponce de León corre en el Gran Premio Coronación disputado en San Juan

Luego de un primer fin de semana exitoso desde lo organizativo, el flamante circuito "San Juan Villicum" se repetirá como escenario para decretar a los nuevos campeones de Turismo Carretera y del TC Pista, en el marco de la tercera cita de las Copa de Oro y de Plata Río Uruguay Seguros.

Tras tres años consecutivos de reinado en "La máxima", el campeón vigente y referente de Chevrolet -Agustín Canapino- entregará el trono. El arrecifeño no tuvo buenas actuaciones en las dos fechas de la Copa (a pesar de ser el máximo poleman del año con tres clasificaciones como el más veloz) y llega a San Juan sin chances de defender el título que ostenta.

El entrerriano Mariano Werner, con el Ford del Fadel Memo Corse, es el máximo candidato: sumó tres triunfos en el año (uno en San Nicolás y dos en el "Roberto Mouras" de La Plata) y aventaja por 18 unidades a su inmediato perseguidor, Nicolás Benvenuti.

Ambos ya consiguieron al menos un triunfo en el campeonato, requisito obligatorio a nivel reglamentario para poder consagrarse como campeón del Turismo Carretera.

Pero las cuatro marcas desembarcarán en la fecha final con oportunidades, ya que Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, y Jonatan Castellano, con el Dodge alistado por su propia estructura, se encuentran en el tercer y cuarto escalafón del campeonato, respectivamente.

Ninguno de los dos, hasta ahora, pudo consumar una victoria que los erija como serios candidatos y deberán ganar -sí o sí- en la décimo primera fecha si es que pretenden obtener el mote de monarca de la especialidad.

De los quince pilotos que lograron clasificar a la Copa (12 por la etapa regular y tres por el sistema de último minuto) solo trece tienen chances matemáticas en el escenario cuyano, ya que a los cuatro corredores ya mencionados se suman:

Christian Ledesma (Chevrolet); José Manuel Urcera (Chevrolet); Mauricio Lambiris (Ford); Nicolás Trosset (Dodge); Juan Pablo Gianini (Ford); Julián Santero (Ford); Juan Bautista De Benedictis (Ford); Santiago Mangoni (Chevrolet) y Esteban Gini (Torino).

Valentín Aguirre, que obtuvo dos victorias con el Dodge del JP Carrera, no integra ese selecto grupo que se dirimirá la Copa de Oro, al igual que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien cerrará el año corriendo con el Ford Falcon N° 21 que se prepara en nuestra ciudad.

"Gaby" se ubica trigésimo primero en el campeonato 2020 del T.C., con un total de 94 puntos.

Por otra parte, se confirmó ayer que Diego Ciantini, piloto de Torino, no correrá, porque resultó positivo de Covid-19.

En cuanto al TC Pista, cuenta con dos actores protagónicos que se escaparon del resto de los competidores: Andrés Jakos (Dodge del Coiro Dole Racing) y Germán Todino (Torino del Alifraco Sport).

Están separados por apenas 2,5 unidades de diferencia -a favor del piloto de Dodge- con 70,5 puntos en juego, la misma cantidad que el Turismo Carretera.

Debe destacarse además que, por primera vez desde el reinicio de la actividad, habrá presencia de público, ya que estarán en las tribunas 4.000 personas, cantidad que es equivalente al 30 % de la capacidad de las tribunas del circuito, quienes disfrutarán de las dos esperadas definiciones.

La programación

La actividad en pista para hoy y mañana será la siguiente:

Hoy sábado:

Horarios Actividades en pista/Categorías

10:20 a 10:35 1º entrenamiento TC Pista/Grupo A (15 min).

10:38 a 10:53 1º entrenamiento TC Pista/Grupo B (15 min).

11 a 11:15 1º entrenamiento T.C./Grupo B (15 minutos).

11:18 a 11:33 1º entrenamiento T.C./Grupo A (15 minutos).

11:37 a 11:57 2º entrenamiento TC Pista/Grupo A (20 min).

12 a 12:20 2º entrenamiento TC Pista/Grupo B (20 min).

12:24 a 12:54 2º entrenamiento T.C./Grupo B (30 minutos).

12:57 a 13:27 2º entrenamiento T.C./Grupo A (30 minutos).

15:05 a 15:13 Clasificación TC Pista/Tercer tercio (8 minutos).

15:18 a 15:26 Clasificación TC Pista/Primer tercio (8 minutos).

15:31 a 15:39 Clasificación TC Pista/Segundo tercio (8 min.).

15:50 a 15:58 Clasificación T.C./Tercer cuarto (8 minutos).

16:03 a 16:11 Clasificación T.C./Cuarto cuarto (8 minutos).

16:16 a 16:24 Clasificación T.C./Primer cuarto (8 minutos).

16:29 a 16:37 Clasificación T.C./Segundo cuarto (8 minutos).

Mañana domingo:

Horarios Actividades en pista/Categorías

9:00 a 9:15 Primera serie TC Pista, a cuatro vueltas.

9:25 a 09:40 Segunda serie TC Pista, a cuatro giros.

9:50 a 10:05 Primer serie Turismo Carretera, a 4 vueltas.

10:15 a 10:30 Segunda serie Turismo Carretera, a 4 giros.

10:40 a 10:55 Tercera serie Turismo Carretera, a 4 vueltas.

12:10 a 12:50 Final TC Pista a 15 giros o 40 minutos máximo.

13:10 a 14:00 Final Turismo Carretera a 20 vueltas o 50 min.