Federico Pérez clasifica en La Plata

El Gran Premio "Coronación" del campeonato "Shell" 2020 de la categoría TC Pick Up se presenta en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata y allí va a competir el piloto juninense Federico Pérez, con la Ford Ranger Nº 26.

En su retorno a TC Pick Up, el balcarceño Santiago Mangoni estableció el mejor tiempo del entrenamiento de TC Pick Up, que se desarrolló en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, con un minuto 32 segundos 742/1000, y superando al debutante Franco De Benedictis, también a bordo de una Hilux, a un segundo 855/1000.

Junto a ellos giraron, en entrenamientos con pocos pilotos, los Fiat de Diego Azar, Gastón Rossi y Jonatan Castellano, quienes tomaron las referencias con sus vehículos a fin de ajustar la puesta a punto para esta última fecha de la temporada 2020, en la que se definirá el título.



Hoy

Horarios y actividades

9:30: Reunión de pilotos por Zoom.

11:52 a 12: Entrenamiento, 20 minutos.

16 a 16:08: Clasificación grupo B, 8 min.

16:12 a 16:20: Clasific. grupo A, 8 min.

Mañana

Horarios y actividades

8 a 13: Entrega de combustible.

13:40 a 13:45: Apertura de boxes.

13:50: Final a 15 vueltas o 40 minutos.