"Fede" Pérez debutó en el TC Pick Up y dijo que el balance "fue positivo"

Con 20 camionetas inscriptas abrió la temporada 2020 de TC Pick Up en una fecha doble. Y la primera final del día en el Autódromo de San Nicolás fue para Matías Rodríguez. El “Picante” se quedó con la fecha 1 seguido por Juan Pablo Gianini, campeón de 2019, y Omar Martínez.

Más tarde Rodríguez confirmaría su buen fin de semana y se quedaría también con la segunda final, seguido nuevamente por Gianini en el segundo lugar y Gastón Mazzacane en el tercero.

El corredor juninense Federico Pérez cosechó un décimo tercero y décimo lugares en cada carrera respectivamente, sin lograr sumar puntos aunque pudiendo finalizar la carrera y volver al ruedo deportivo ya que desde noviembre de 2019 que no lo hacía.

En diálogo exclusivo con Democracia, Pérez dijo: "El balance fue positivo por cómo funcionamos el viernes y sábado. El funcionamiento del auto fue bueno. En la final A de hoy (por ayer) me equivoqué por arriesgar de más, eso me quitó la chance de sumar buenos puntos y en la final B pude avanzar un poco y terminar en el octavo puesto”.

Y continuó: “Me falta un poco de ritmo, no por el tema físico sino por estar nervioso, más allá de que hace muchos años que corro. Me cuesta mucho juntar todo el presupuesto para participar, entonces uno quiere sacar grandes cosas y eso es algo que peno muchísimo; de ponerme nervioso y no disfrutar lo que hago. Esas son cosas que trabajo con mi psicólogo y equipo”.

Para ahondar en su explicación se comparó con Mariano Werner y dijo: “En la final B de hoy (por ayer) largué con Werner y él terminó cuarto y yo octavo. Él avanzó muchísimo a diferencia mía. Me encantaría tener su funcionamiento pero sé que todo se basa en trabajo y que tengo que esforzarse más”.

“Tengo que seguir entrenando con el karting, con el simulador y grupo de trabajo para estar a la altura de todos estos pilotos”, consideró el juninense.

Además de su análisis personal también se mostró muy satisfecho con quienes rodean al equipo de Ford. Al respecto, expresó:“Estoy contento y muy agradecido con todo el equipo y Martínez Competición que me dieron la posibilidad de tener un presupuesto para correr en una categoría nacional. Recibí mucho cariño y eso te alegra el corazón y da muchas ganas para seguir”.

Por último, compartió los objetivos de cara a las próximas carreras: “Queremos lograr grandes cosas, como ganar una carrera este año o ganar podios”.

Sensaciones de correr en camioneta

Anteriormente, Pérez, ejemplificó a través de Werner las complejidades de volver a la actividad tras nueve meses fuera de los circuitos. Sin embargo, y paralelamente, el resto de los pilotos continuaron en las pistas y el corredor oriundo de nuestra ciudad lo sabe. “Estoy peleando con chicos que corrieron en el turismo carretera y que ya han corrido en camionetas o que corren todos los fines de semana y vienen en actividad”, señaló.

Además de la actividad, otra de las cuestiones importantes es que el Pick Up se corre en camionetas. Respecto a las diferencias entre éstas y los autos reconoció que “son muchas” y explicó: “Las camionetas tienen un neumático más angosto y con menos contacto con el piso; tienen más distancia entre los ejes; también menos cargas aerodinámicas tanto en la parte delantera como trasera; y tiene una tendencia a ir de trompa y sacar la cola constantemente, te pega como unos latigazos y, principalmente, tiende a patinar mucho”.

Y completó: “Si vos la hacés patinar de entrada a la carrera recalentás mucho la goma trasera y empezás a perder tracción; eso te hace perder mucho en las curvas. Por eso hay que dosificar mucho el acelerador. También hay que trabajar mucho con la cabeza porque si sos muy agresivo al principio te quedás sin auto al final”.

El sistema de carrera

También abordó la metodología en que se volvió a correr y opinó: “Un poco amargado por este planteo de una sola clasificación para dos carreras”.

Sobre el protocolo sanitario empleado en el regreso de la actividad manifestó: “No pude andar por los otros boxes y visitar a otros amigos, peroel trabajo con el equipo fue lo mismo, obviamente con los protocolos cuidados y distancias pero no me incidió en nada”.

Así continúa

La segunda fecha será el domingo 1º de noviembre (otras dos pruebas durante el fin de semana), el 29 de noviembre (también con doblete de pruebas) y se cerrará el domingo el 6 de diciembre con la carrera final, estando aún por determinarse en qué autódromos se disputarán las tres jornadas subsiguientes.