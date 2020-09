La programación del fin de semana

Además del inicio del campeonato de las Pickp Up, el TC y el TC Pista Mouras -con la cuarta fecha de sus campeonatos 2020- complementarán la actividad de este fin de semana en San Nicolás.

La programación para hoy y mañana domingo es la siguiente en el circuito nicoleño:

Hoy sábado

Horarios Actividades en pista/Categorías

11 a 11:20 Entrenamiento TC Pista Mouras grupo B (20 min.).

11:25 a 11:45 Entrenamiento TC Pista Mouras grupo A (20 min.).

11:50 a 12:10 Entrenamiento TC Mouras grupo B (20 min.).

12:15 a 12:35 Entrenamiento TC Mouras grupo A (20 min.).

12:40 a 13 Entrenamiento para pilotos de TC Pick Up.

15:15 a 15:23 Clasificación TC Mouras 2º tercio (8 min.).

15:28 a 15:36 Clasificación TC Mouras 1º tercio (8 min.).

15:45 a 15:53 Clasificación TC Mouras 1º tercio (8 min.).

15:58 a 16:06 Clasificación TC Mouras 2º tercio (8 min.).

16:11 a 16:19 Clasificación TC Mouras 3º tercio (8 min.).

16:25 a 16:33 Clasificación TC Pick Up grupo A (8 min.).

16:38 a 16:45 Clasificación TC Pick Up grupo B (8 min.).

Mañana domingo:

Horarios Actividades en pista/Categorías

9:05 a 9:20 Primera serie TC Pista Mouras a cuatro vueltas.

9:35 a 9:50 Segunda serie TC Pista Mouras a cuatro giros.

10:05 a 10:20 Primera serie TC Mouras a cuatro vueltas.

10:35 a 10:50 Segunda serie TC Mouras a cuatro giros.

11:10 a 11:35 Final A TC Pick Up primera carrera a 12 vueltas.

12:05 a 12:35 Final TC Pista Mouras a 14 vueltas o 30 min.

13 a 13:30 Final TC Mouras a 16 vueltas o 30 min.

13:55 a 14:20 Final B TC Pick Up 2ª carrera a 12 giros o 25 min.