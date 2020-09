El juninense Federico Pérez y las pick up darán inicio al campeonato en San Nicolás

El juninense Federico Pérez y otros dieciocho pilotos comenzarán este fin de semana la nueva temporada de las TC Pick Up, que finalmente constará de siete carreras divididas en cuatro fechas (tres de ellas dobles) y no se realizará la tradicional Copa de Oro.

El autódromo de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a 160 kilómetros de Junín, será escenario del inicio del certamen, debutará además del "Correcaminos" de Junín el entrerriano Mariano Werner y continuará corriendo su coterráneo, el experimentado Omar "Gurí" Martínez, como compañero de equipo de "Fede" Pérez.

El campeonato se denominará "Shell 2020" y en el trazado nicoleño, el piloto de Salto Argentino, Juan Pablo Gianini, defenderá el "1" con la Ford Ranger alistada por su propio equipo y con la motorización del linqueño Marcelo "Machete" Esteban, manteniendo el equipo que se coronó el año pasado.

Entre las novedades que presentará la categoría se destaca la participación del Fiat Racing Team, con el equipo del Octanos Competición y con tres flamantes Fiat Toro compitiendo la escuadra, conducidas por Jonatan Castellano, Gastón Rossi, quienes retornan a la categoría, mientras que Diego Azar (de Del Viso) estará debutando.

Omar Martínez seguirá con la Ford Ranger, y así a los 54 años se mantendrá activo como piloto, contando con un buen compañero de equipo, Federico Pérez, quien se suma al team del "Guri" con una camioneta de la misma marca, Ford Ranger.

Por su parte, el Dole Racing mantendrá la VW Amarok de Gastón Mazzacane y la Toyota Hilux de Andrés Jakos, mientras que como volante de la segunda Toyota estará Daniel Nefa, quien será otro de los que debutan en la categoría.

El JP Carrera ya no tendrá al piloto de Salto, Guillermo Ortelli, ni a Juan Manuel Silva, Valentín Aguirre y Norberto Fontana, quienes decidieron no correr el campeonato de las Pick Up, mientras que siguen Diego Martínez, con una Ford Ranger, y el chaqueño Augusto Carinelli, con una Toyota Hilux.

El desembarco del entrerriano Mariano Werner es una de las noticias destacadas para la divisional y el veloz entrerriano tendrá su estreno en las camionetas sobre la Hilux del "Homero Competición", la misma que el año pasado manejaron Luis José "Josito" Di Palma y Carlos Okulovich, ambos ausentes en esta temporada.

Tras una destacada temporada 2019, Nicolás Pezzucchi conformó su propio equipo en Olavarría, alistando la Nissan que condujo "Guille" Ortelli y en cuanto a otros debutantes, Ayrton Miserda manejará una VW Amarok del "Forte Sport", Mario Ferrando una Toyota preparada por su equipo y Juan Pablo Rossotti una Nissan Frontier, dentro del equipo "Moriatis Competición".

Cómo sigue

Tras la jornada inaugural en San Nicolás, con dos carreras pactadas, la segunda fecha será el domingo 1 de noviembre (otras dos pruebas durante el fin de semana), el 29 de noviembre (también con doblete de pruebas) y se cerrará el domingo el 6 de diciembre con la carrera final, estando aún por determinarse en qué autódromos se disputarán las tres jornadas subsiguientes.

Debe recordarse que el calendario original constaba de diez carreras con un recorrido más federal de circuitos con respecto al 2019, ya que se iban a disputar cinco carreras en autódromos del interior del país y las otras cinco en el "Roberto José Mouras" de La Plata.

Pero la vigente pandemia del Covid-19 obligó a reestructurar todo para la que será la tercera temporada de las camionetas bajo la fiscalización y organización de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), cabe destacar que el campeón en 2018 resultó Gastón Mazzacane (con una VW Amarok) y en 2019, repetimos, la coronación fue de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), con la preparación motriz a cargo de Marcelo "Machete" Esteban, de la vecina ciudad de Lincoln.

Los participantes

Los pilotos inscriptos y las marcas que van a representar son estos:

N° Pilotos participantes/Marcas

1- Juan Pablo Gianini/Ford Ranger.

3- Nicolás Pezzucchi/Nissan Frontier.

4- Omar Martínez/Ford Ranger.

11- Gastón Mazzacane/V.W. Amarok.

17- Gastón Rossi/Fiat Toro.

23- Matías Rodríguez/Fiat Toro.

26- FEDERICO PÉREZ/Ford Ranger.

33- Ayrton Miserda/V.W. Amarok.

38- Juan Pablo Rossoti/Nissan Frontier.

44- Mariano Werner/Toyota Hilux.

45- Mariano Oyhanart/Ford Ranger.

46- Daniel Nefa/Toyota Hilux.

50- Christian Dose/Chevrolet S-10.

74- Diego Martínez/Ford Ranger.

77- Augusto Carinelli/Toyota Hilux.

101- Jonatan Castellano/Fiat Toro.

110- Diego Azar/Fiat Toro.

122- Andrés Jakos/Toyota Hilux.

155- Mario Ferrando/Toyota Hilux.