Racing se impuso sobre el final a Perú y triunfó Defensa y Justicia

Racing Club de Avellaneda se impuso sobre el final del encuentro que disputó como visitante de Alianza Lima de Perú, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo "F" de la Copa Libertadores de América.

Recién en los últimos miutos del cotejo llegaron los dos goles del equipo de Beccacece. En la etapa inicial, "La Academia" fue mejor, creó situaciones de gol pero no pudo convertir, fallando inclusive un tiro penal, que Butrón le atajó a Nicolás Reniero, a los 13 minutos.

En el complemento, equiparó bastante las acciones el conjunto peruano y cuando Racing atacaba pero no creaba demasiado peligro, llegaron los dos goles en los últimos minutos del encuentro.

A los 42´ abrió la cuenta Tiago Banegas y a los 44´ puso cifras definitivas Benjamín Garré para los albicelestes de Avellaneda.

Nacional de Uruguay, tras vencer anteanoche 3 a 1 a Estudiantes de Mérida como visitante, lidera con 12 puntos y ya se clasificó. Racing le sigue con 9 y está casi dentro de la segunda fase; Estudiantes de Mérida suma 3 y Alianza Lima no tiene puntos.

En la próxima fecha, el miércoles 30 del corriente, Racing visita a Nacional en Montevideo y Alianza Lima espera en Perú a Estudiantes de Mérida.

Defensa venció a olimpia (p) y está segundo

Por la cuarta fecha, Defensa y Justicia venció anoche a Olimpia de Paraguay por 2 a 1 en Florencio Varela, y trepó al segundo lugar del gupo "G" de la Copa Libertadores de América, desplazando de ese puesto a su adversario.

Washington Camacho puso en ventaja al vencedor a los 20 minutos del primer tiempo, Braian Romero marcó el segundo a los 16´ del complemento y descontó Isidro Pitta para Olimpia, a los 30´ del complemento.

Defensa alcanzó un merecido e importante éxito en busca del pase a los octavos de final de la competencia continental al imponerse ante Olimpia, que había tenido un mejor comienzo con la posesión de la pelota y juego profundo, aunque sin generar situaciones de real valía.

Con estos tres puntos, Defensa pasó al segundo puesto del grupo "G" con 6 puntos y quedando a uno del líder Santos, de Brasil, que jugará hoy ante Delfín, en Ecuador a las 23 de la Argentina para completar la cuarta jornada. Olimpia es el tercero con 5 y último el conjunto ecuatoriano, que solo suma un punto.

Por la quinta fecha, Defensa visitará a Delfín el jueves 1º de octubre a las 23 de nuestro país y el mismo día, a las 19, lo harán Olimpia y Santos, en Asunción.