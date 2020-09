“Pechito” López, tercero en las 24 Horas de Le Mans

El piloto argentino José María "Pechito" López, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, se clasificó ayer en el tercer puesto de la 88va edición de la tradicional carrera automovilística 24 Horas de Le Mans, tras partir con un Toyota TS050 Hybrid desde la "pole position" y liderar la primera mitad de la prueba.

Pese a su destacada actuación al volante, el equipo integrado por el cordobés de 37 años no pudo llevarse el triunfo por una falla técnica cuando faltaban 11 horas y 48 minutos para la bandera a cuadros en el autódromo de La Sarthe.

Mientras era comandado por Kobayashi, el auto #7 de la escudería Toyota Gazoo Racing debió ingresar a boxes para reparar el turbocompresor y esa asistencia, que duró 29 minutos, lo marginó del primer al cuarto lugar del clasificador.

El argentino retomó el manejo de la unidad después de la parada y logró recuperar una posición, pero no pudo evitar que la victoria se la llevara el otro coche de su escudería (#8), piloteado por el francés Sebastien Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Brendon Hartley.

En el segundo lugar quedó el auto Rebellion (#1) a cargo del francés Norman Nato, el estadounidense Gustavo Menezes y el brasileño Bruno Senna, sobrino de Ayrton, leyenda de la Fórmula 1.

"Pechito" López se subió por tercera vez al podio de las 24 Horas de Le Mans en cuatro participaciones. En la primera de 2017 no se clasificó; los dos años siguientes terminó segundo y hoy tercero.

"Desafortunadamente para nosotros no terminó como queríamos. De mi parte lo único que puedo hacer es ver lo positivo, ver el trabajo que hicimos como pilotos. Mike y Kamui hicieron un trabajo fantástico, yo hice mi parte", declaró después de la carrera, en conferencia de prensa.

La competencia francesa forma parte del Mundial de Resistencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que culminará el próximo 8 de noviembre con las 8 Horas de Bahréin.