Pierre Gasly logró en Italia su primer triunfo

Lo acarició, lo tuvo en sus manos, pero el triunfo se le escapó entre los dedos a Carlos Sainz. El piloto español cumplió gran labor en una caótica carrera con sanciones, accidentes y banderas rojas, pero ese caos favoreció al Alpha Tauri de Pierre Gasly.

El piloto francés logró defenderse de Sainz en unas últimas vueltas apasionantes y consiguió su primer tirunfo en la Fórmula 1 Internacional, en Monza, Italia, mientras que Sainz lo escoltó, un resultado que seguro habría firmado antes de empezar, pero las sensaciones en McLaren han sido amargas. "Estoy casi decepcionado con este resultado", decía el piloto español al acabar la carrera. Aún así el resultado es magnífico para McLaren porque Lando Norris acabó en el cuarto lugar.

Al podio lo completaba Lance Stroll, quien también se benefició a la perfección con los ingresos de los coches de seguridad, en tanto que Mercedes Benz fue el gran perdedor del fin de semana.

Valtteri Bottas hizo una mala salida y sufrió en exceso en el tráfico. Solo pudo ser quinto. No tuvo ritmo y no pudo con los rivales de la zona media. Lewis Hamilton, por su parte, cuando tenía la victoria en su mano, se precipitó y entró a boxes con el pit-lane cerrado.

Eso provocó una sanción de "Stop and Go" de 10 segundos con el que decía adiós a cualquier posibilidad de victoria. En una remontada final, logró escalar hasta la séptima posición. El desastre del día recayó en Ferrari. Vettel fuera de carrera por problemas de frenos y Charles Leclerc acabó contra las protecciones para cerrar un desastroso fin de semana en su propia casa.

Una carrera casi perfecta

La carrera de Sainz fue casi perfecta. La salida era vital para soñar con el podio y Carlos Sainz hizo una salida perfecta para comerse al Mercedes de Valtteri Bottas. Lando Norris hacía lo propio y el español acababa cabalgando tranquilo en la segunda plaza tras Lewis Hamilton.

Todo porque su compañero Norris se puso tercero y era el tapón perfecto para que el madrileño abriera hueco. Pero cuando todo iba con aparente tranquilidad, dos coches de seguridad y una bandera roja lo cambiaron todo. Gasly y Stroll fueron los más beneficiados y Sainz tenía que pasarlos en la pista en una nueva carrera de 26 vueltas.

Tenía que salir de nuevo, pero esta vez desde la sexta plaza con los dos Alfa Romeo por medio. Eso sí, durante el parate por la bandera roja se confirmó la sanción de 10 segundos a Hamilton y ya no era rival. Finalmente, se decretó nueva salida desde la largada.

En la primera vuelta superó a Stroll tras un excelente adelantamiento y ya marchaba cuarto con Gasly, Raikkonen y Giovinazzi, que tenía que cumplir sanción, por delante. La situación era inmejorable para entrar en el podio. Tenía el podio en su mano, pero el español quería el triunfo.

Carlos Sainz empezó a volar en las últimas vueltas. Primero tiró de talento para pasar a Raikkonen y ponerse segundo. Ahora solo le quedaba por delante a Gasly que estaba a cuatro segundos del madrileño a falta de 15 vueltas. El madrileño fue recortando hasta llegar a la última vuelta en zona de DRS.

Lo intentó pero no había tiempo. Gasly se llevaba la primera victoria de su carrera y Carlos Sainz acaba decepcionado con un segundo puesto que seguro hubiera firmado antes de empezar este caótico GP de Italia.

Los diez primeros, en definitiva, fueron Pierre Gasly; Carlos Sainz; Lance Stroll; Lado Norris; Valtteri Bottas; Daniel Ricciardo; Lewis Hamilton; Esteban Ocon; Danill Kvyat; y el mexicano Sergio Pérez.