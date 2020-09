Fue modificado el reglamento del campeonato de Turismo Carretera

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera decidió modificar el reglamento del campeonato y en el punto "2", en lo referido a la cantidad de fechas previstas, se dispuso que sean once, ocho de la etapa regular y tres de la Copa de Oro.

Ello, debido a la crítica situación que ha generado el coronavirus, con "la máxima" sin competir desde marzo, por lo cual se decidió solamente modificar el punto Nº 2, que habla de la cantidad de fechas. Recordemos que el TC habitualmente realiza campeonatos de 15 carreras.

Ahora, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) dio a conocer que serán once fechas en total, de las cuales ocho formarán parte de la etapa regular y tres de la Copa de Oro, habiendo oficializado la ACTC el siguiente comunicado:

"La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC ha resuelto lo siguiente:

1- Visto: El Documento de Necesidad y Urgencia (DNU (de fecha 20 de marzo del corriente año), por el cual se determina el Aislamiento Social y Obligatorio debido a la pandemia reinante en el mundo más conocida como Covid-19, el Comité Ejecutivo y la CAF de la ACTC, resuelven:

Modificar el Artículo 2 del presente Reglamento de Campeonato de las categorías Turismo Carretera y el TC PISTA, quedando conformado para el campeonato 2020 de la siguiente manera la realización de once fechas confirmadas como etapa regular las primeras ocho competencias y las tres restantes como Copa de Oro y Copa de Plata, respectivamente.