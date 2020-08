Facundo Rassi: El señor de los Ploteos

Nací en Junín, me crié en el barrio de Las Morochas. Si bien no vivo en las entrañas del barrio –estoy a unas doce cuadras- la infancia fue en las calles jugando con vecinos, primo amigos, el club Argentino que es mi hábitat natural. Y estaba todo asfaltado cuando nací.

Fui al Padre Respuela con Nahuel García, Facundo Serejido, Guido Bevilacqua, Diego Aloise, entre otros.

En la escuela se hacía un poco de todo. Teníamos unas canchas de Voley y teníamos de profe a Raúl Azpelicueta, que es mi vecino, que también lo tenía de profesor de básquet en Argentino.

En el barrio jugábamos al básquet. Yo empecé de muy chico en Argentino. Soy fana del club. Jugué en Los Indios, pero después me di cuenta que no era lo mío. Sucedió que Argentino tenía muchísimos chicos y era difícil poder jugar. Entonces me fui con unos amigos a Los Indios que, al tener menos chicos, había más posibilidades de jugar.

Futbol jugué de muy chiquito pero por mi abuelo. El era uno de los socios más antiguos de Jorge Newbery, Luis Galante. Tenía más años que el club. Era como un referente y de hecho algunos torneos llevaron su nombre. Jugué un tiempito, pero no era una pasión para mí. Me divertí, la pasé bien, me las rebuscaba como defensor.

Toda la vida me gustaron los autos. Siempre los dibujaba. Siempre tuve en la cabeza que iba a terminar siendo diseñador de autos. En algo de eso iba a derivar.

Con el tiempo las cosas se fueron dando en esa dirección. Del Padre Respuela pasé al Industrial. Ahí hice un año, me fue bien, pero no era lo mío. Terminé la escuela en el Normal. Ahí ya estaban dando arte, diseño y comunicación. Acá me encontré con lo que yo quería. Después continué los estudios en la escuela de arte Xul Solar como diseñador gráfico y me especialicé un poco más. Aprendí mucho sobre diseño, tuve muy buenos profesores. La escuela no tiene nada que envidiarle a las de afuera.

A la vez comencé a hacer mis primeros trabajos como diseñador, con el tema del automovilismo. Mucho tuvo que ver el facebook. Fue la época del 2010 que fue como la explosión del facebook.

Ahí empecé a tener llegada con pilotos de todo el país, de todas las categorías. Les ofrecía mi trabajo y así se fue dando.

Luego se fueron compartiendo las imágenes y se hizo una cadena que gracias a Dios, sigue hasta la actualidad.

A los que primero que les quise diseñar fueron a Tomás Urretavizcaya y Mariano Ponce de León. Pero si bien los hice, no pudieron llevarse a la realidad.

El primer auto que se materializó fue un TC Mouras de César Fiorda, un auto muy lindo de un muchacho de Mar del Plata que tenía un equipo. Hice un turismo pista de Damián Méndez y luego vino un TC Pista de Federico Lynn. Federico Pérez fue otro de los que usó mi diseño. Y ese mismo año hice mi primer auto de TC que fue el de Tomás Urretavizcaya. Luego le hice a Mariano Ponce de León y gracias a Dios comenzaron a llegar otros pilotos conocidos y de distinta categorías. El primer año también hice una camioneta que corrió el Dakar.

Ahora estoy con Gabriel Ponce de León, Gastón Mazzacane, y han pasado pilotos importantes como Pechito López, Norberto Fontana, Cristian Ledes, Jonathan Castellanos, Johnny De Benedictis y su hermano Franco, Carlos Okulovich, Henry Martin.

Pude hacer unos trabajos para Estados Unidos, en el equipo del argentino Ricardo Juncos, que en el 2011 corría en la categoría Pro Mazda. Tenían tres autos y salieron campeones dos años seguidos. Después saltaron a la Indy Lights, les hice algunos diseños y fueron campeones en esa categoría también.

En Junín ploteo los autos de Nicolás Bulich, trabajé con Lucas Gambarte que habíamos sido rivales en pista porque yo corría Karting, a Franco Morillo, a Adrián Fulcheri en su momento.

En una oportunidad terminé ploteando el camión de campaña de Daniel Scioli en el 2015. Fue a través de Marcos Di Palma. Una vecina mía es tía del mejor amigo de Marcos Di Palma. Una vez le comentó, entramos en contacto y había que diseñar el camión con toda la publicidad de Scioli. Si bien no había mucho para diseñar, hice un trabajo interesante.

En Junín le hice en una oportunidad el ploteo de la campaña de Marcelo García que fue candidato a Concejal.

La mayoría de mis clientes son de afuera. Lo que permite el automovilismo y las redes sociales es tener llegada. Literalmente hice autos desde Tierra del Fuego hasta Chaco y Estados Unidos. A pilotos de Brasil, Colombia, Chile, Venezuela.