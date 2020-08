El regreso del TC

Con la confirmación del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quedó en claro que el Turismo Carretera volverá a la actividad en el autódromo de Rafaela, lo que será escenario de la tercera fecha del calendario 2020, el cual se reanudará desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la Argentina.

Ante la imposibilidad de organizar el reinicio del torneo en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata, ante las cifras altas de infectados por el Covid-19, la ACTC se movió rápidamente para encontrar otro circuito que acogiera a la categoría, y gracias a la gestión de Marcos Di Palma con el gobernador santafesino, Omar Perotti, se pudo ratificar la cita para el próximo 6 de septiembre.

“Les agradezco a todas las autoridades nacionales; al gobernador Omar Perotti, que desde un primer momento se mostró predispuesto; y a Marcos Di Palma, quien me dio una gran mano. Nos pusimos en contacto los tres, y si bien la fecha estaba confirmada desde el sábado por la noche, esta mañana podemos ratificar la carrera en Rafaela”, indicó el presidente de la ACTC.

Y continuó expresando: “Estaba encaminado para la provincia de Buenos Aires, con quienes también estuvimos en contacto, pero el automovilismo necesitaba ponerse en marcha, salió la opción de Rafaela. También estaba la opción de La Plata, se trabajó para ir allí, no se pudo y se trabajó para Rafaela. Ahora que sabemos que comenzamos, trataremos de ver esta semana el formato que tendrá el campeonato de TC, manifestó con alegría Mazzacane.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León, piloto que compite con Ford Falcon, ya ultima detalles para viajar a Rafaela y con respecto al organigrama del venidero fin de semana en el circuito santafesino, Hugo manifestó: “En el día de mañana, o el martes, nos reuniremos con la comisión directiva y comité ejecutivo, pero tenemos la idea de hacer una carrera doble, corriendo una carrera el sábado y otra el domingo. La actividad comenzará el viernes, por lo que los equipos tendrán que ingresar al autódromo el jueves. Lo importante es que hoy tenemos fecha en Rafaela. Después veremos cómo continuaremos".

Debe destacarse que el público no podrá acudir al autódromo, como parte del protocolo sanitario que presentó la ACTC ante las autoridades sanitarias.