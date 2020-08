Otro paseo de Lewis Hamilton

Nada ni nadie pudo con Lewis Hamilton en el circuito de Spa-Francorchamps, escenario del séptimo capítulo de la temporada del Mundial de Fórmula 1 Internacional, dominó de punta a punta con el Mercedes y conquistó su quinto Gran Premio del particular calendario 2020, alcanzando su 89° éxito sobre 257 presentaciones.

En los primeros metros, Hamilton tomó el liderazgo de la competencia y fue seguido por Valtteri Bottas. Por el tercer lugar pelearon, a la par, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, haciéndose de la posición el holandés, mientras que atrás, Esteban Ocon se ubicó delante de Alexander Albon. Para destacar fue el arranque de Charles Leclerc, quien saltó del 13° cajón de la grilla hasta el octavo puesto con la Ferrari, aunque después perdió con Pierre Gasly y Sergio Pérez.

Con el paso de los giros, mientras Hamilton y Bottas se escapaban del resto, con récords de vuelta incluidos, atrás, las Ferrari penaban y se alejaban del resto. Una clara muestra de la baja performance de las máquinas de Maranello quedaron en evidencia cuando Daniil Kvyat, con el AlphaTauri, superó con comodidad a Leclerc en plena recta.

Pero en la ronda 11 la carrera se interrumpió con Pace Car por un accidente entre Antonio Giovinazzi y George Russell, momento en el que aprovecharon todos los autos para ingresar a los pits y reemplazar los neumáticos. El italiano de Alfa Romeo perdió el control en plena aceleración, pegó contra las vallas de contención y una de las ruedas, que se soltó por el impacto, pegó contra la rueda delantera derecha del Williams del inglés, quien también colisionó contra las barreras del lado contrario.

En el reinicio nada cambió adelante, con Hamilton y Bottas escapándose del resto rápidamente. Atrás, Ricciardo superaba a Pérez (quien junto a Gasly fue uno de los pocos que no entró a boxes para cambiar cubiertas) y, más atrás, Vettel daba cuenta de Leclerc y Kimi Räikkönen hacía lo propio con el alemán.

Unos metros después, Leclerc se tiró para superar a Vettel por afuera y, en el frenaje, ambas máquinas se rozaron pero sin consecuencias, que, de haberlas, hubiera sido el cierre negro este fin de semana terrible en Bélgica.

No hubo más hechos destacables en esta prueba, salvo el avance de Gasly desde el fondo (cuando ingresó a reemplazar las ruedas a mitad de carrera) y ascender hasta el 8° lugar con muy buenos sobrepasos, y el récord de vuelta de Ricciardo en la última vuelta, para quedarse con el punto bonus y sacarle de las manos el séptimo Grand chelem a Hamilton.

Con estos resultados, el británico se afirma en la cima del campeonato con 157 puntos, seguido por Verstappen, con 110, y Bottas, con 107 unidades.

El próximo compromiso de la máxima categoría será el fin de semana que viene, en Monza, por el Gran Premio de Italia.