“El año que viene voy a correr en el Turismo Zonal Pista”

Juan Francisco Panet es un conocido piloto de karting de nuestra ciudad. “Hace once años que corro en karting, desde los once años que me subí a uno y nunca me bajé”, le dijo ayer a Democracia.

“Salí campeón en el año 2016 de la categoría 125 Internacional en el Karting del Centro y gané un sinfín de carreras. Dos de invitado en el 2018 e hice más de 30 podios a lo largo de la carrera.

El año pasado corrí más que nada para darle una mano a mi tío, que está armando un equipo de karting, y en el debut gané la serie y pude hacer un podio en 150cc juveniles “A”.

A lo largo de la temporada se repitieron los podios y terminamos muy bien el año.

Este año íbamos a volver a correr pero por la pandemia del coronavirus se complicó todo y no se pudo hacer nada. Una lástima”.

El automovilismo

Consultado sobre el paso del karting a los autos, dijo: “Yo había tenido una experiencia a fin del año 2018 cuando probé un Formula Renault 2.0 en Paraná (Entre Ríos) en el circuito de esa ciudad.

Pasó que mandabas un currículum y la categoría te elegía para hacer una prueba, como un incentivo.

Quedamos embalados con ese tema. Es un poco difícil juntar sponsors y es muy corta la carrera del fórmula, porque a los dos años como máximo tenés que pasar a un auto.

Por eso, hicimos las evaluaciones y prefiero hacer un proyecto en cuanto a un auto de carrera con techo.

Por ahora tenemos apalabrado un auto para ver si lo podemos adquirir y el proyecto sería ir a la categoría zonal pista, a manera de hacer experiencia, juntar sponsors y en un futuro poder correr en el Turismo Pista. Es una competencia que va por todo el país, interviene la televisión (TyCSports), es un nivel profesional.

Es un sueño que está en marcha. De chico siempre quise llegar a correr a nivel nacional y comenzamos a trabajar para lograrlo.

Tenemos mucha fe de que va a ser así, hay un grupo de colaboradores que se anexó al proyecto familiar con ganas de ayudar y va a ser mucho más fácil lograrlo.

Le vamos a poner todas las fichas a este proyecto, que lo hemos encarado con la seriedad que merece. Lleva tiempo, pero para el año que viene confiamos que lo vamos a tener listo.

Por ahora, solo palabras de agradecimiento a la gente que me va a dar una mano y quien se quiera sumar al proyecto, las puertas están abiertas.