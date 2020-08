Ponce de León y el regreso del TC: “Creo que dependerá de cómo siga la ola de contagios”

A sus 41 años, que cumplió el 14 de marzo pasado, poco antes de la extensa cuarentena preventiva, social y obligatoria, el juninense Gabriel Fernando Ponce de León se ha afianzado como uno de los mejores pilotos de autos de competición de nuestro país.

“Gaby”, recordemos, compitió y participa en Turismo Carretera y en otras categorías nacionales, habiendo brillado con luz propia en el Turismo Competición 2000, siendo tricampeón de esa división, ya que se coronó en las temporadas 2001, 2003 y 2005, con el equipo oficial YPF-Ford.

Se inició en karting, con máquinas preparadas por su padre, Roberto "Piti" Ponce, quien lo sigue acompañando, al igual que su hermano, Mariano “Nano” Ponce de León, jefe de equipo del TC que comanda el “León de Ford”.

Tras debutar como piloto en la Fórmula Renault Argentina, donde obtuvo el campeonato del año 1998 (con el auto preparado por los hermanos Ré), llegó como piloto de reserva a la escudería encabezada por Oreste Berta, el “Mago de alta Gracia”, en la escudería Berta Sport de Turismo Competición 2000, al comando de un Escort Zetec del equipo oficial YPF-Ford.

Posteriormente fue el tiempo de debutar en “La Máxima”, el T.C. (fue subcampeón en 2010, tras haber debutado en 2002), y también en la Clase 3, la mayor del Turismo Nacional, y al Top Race V-6, más una carrera internacional, como invitado del Stock Car Brasileño, con un Chevrolet Sonic, en el año 2014.

Entrevistado por Democracia, “Gaby” dijo: “Estoy entrenando en un gimnasio y también salgo a andar en bicicleta con algunos amigos, para estar en forma. El auto está listo y estuvimos probando en la rolo en estos últimos días, y quedó conforme el equipo con la manera que funcionó”.

Consultado sobre si ha tenido alguna confirmación oficial sobre el regreso del Turismo Carretera a la acción en autódromos (dejando carreras virtuales) en tiempos de cuarentena, Ponce de León expresó: “Dicen que se va a correr a fin de mes (23 y 30 de agosto), pero en mi opinión creo que dependerá de cómo siga la ola de contagios. Pero ojalá que cuando se vuelva sea sin ningún tipo de inconvenientes”, confirmando finalmente”:

“He corrido en carreras virtuales de Turismo Carretera y T.C. Pick Up, tratando de aprender algo más y divirtiéndome un poco”, señaló como corolario Gabriel sobre sus actuaciones sobre un simulador.

Así piensan el regreso del Turismo Carretera

Luego de la reunión mantenida entre Hugo Mazzacane, titular de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, y Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, en la ACTC se sigue trabajando y planificando de cara al regreso de las carreras de “La Máxima”, una vez que se reciba la autorización definitiva.

Para ello, serán claves las reuniones pactadas para esta semana, una de ellas con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El autódromo “Roberto José Mouras” de la ciudad de La Plata es el lugar elegido para el arranque del Turismo Carretera. La idea es competir dos fines de semana consecutivos, acompañado por el TC Pista.

Además, el circuito platense podría concentrar la actividad del deporte motor durante más de un mes porque luego habría continuidad con el Turismo Nacional (la tercera prueba de su calendario), posteriormente las TC Pick Up junto al TC Mouras, y en el quinto domingo consecutivo de competencias una nueva fecha del TC.

Por otra parte, habrá que esperar novedades del Súper Turismo Competición 2000, que originariamente tenía intenciones de comenzar el domingo 30 de agosto.

el protocolo

La presencia de cinco personas por auto, incluyendo al piloto, es lo que se mantiene desde un primer momento y así quedará. Mientras que el trabajo con los ingenieros, en principio, será a distancia. Es decir, sin estar ellos en los autódromos para las pruebas del Turismo Carretera.

Alrededor de cuatrocientas personas podrán ingresar al predio. No se permitirá acceder a mayores de 65 años ni a personas que padezcan enfermedades de riesgo. En el autódromo pernoctarán los que no residan en el AMBA, quienes sí volverían a sus hogares finalizada la jornada.

La distancia a mantener dentro del box será de 1,80 a 2,00 metros, utilizando tapabocas, máscara y guantes, sin entrar en contacto entre los integrantes de las diferentes escuadras. Mientras que en la grilla solamente estarían habilitados dos mecánicos por auto.

Existirán controles continuos de olfato y temperatura, y seguramente algún tipo de test previo al momento de ingresar al autódromo.

La competencia teceísta será sin espectadores, tampoco habrá promotoras y se habilitará un número reducido de periodistas.