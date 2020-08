Federico Pérez: “Tengo todo preparado para competir en la categoría TC Pick Up”

El juninense Federico Pérez se inició en la práctica deportiva del motocross. Tuvo sus primeros contactos con el automovilismo oficiando primeramente de copiloto dentro de la categoría Turismo Carretera, para luego desarrollar su propio camino al debutar profesionalmente en la categoría GT 2000.

Compitió en esta categoría entre los años 2005 y 2007, y se proclamó finalmente campeón en esta última temporada.

Participó luego en las divisiones inferiores de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, compitiendo en las categorías TC Mouras, en 2008 y 2009 y TC Pista, de 2010 a 2015.

Durante su paso por el TC Pista, alcanzó sus primeros triunfos en el automovilismo en los años 2012 y 2013 y terminó por redondear su mejor resultado en el año 2013, cuando alcanzó la tercera posición del campeonato.

Actualmente está terminado de preparar una camioneta para participar del torneo de TC Pick Up.

En diálogo con Democracia, dijo: “Por fortuna estoy pasando la Pandemia con salud, con un techo y fundamentalmente con trabajo, que es lo más importante. Lo deportivo ya va a llegar, hay que esperarlo.

Yo no había arrancado a competir esta temporada. Justo estaba programada la primera fecha y vino el tema de las suspensiones en todos los órdenes y el automovilismo no quedó exento.



Yo tengo todo preparado para competir en la TC Pick Up. La camioneta la estamos preparando en Paraná, Entre Ríos, en el taller de Gurí Martínez Competición”.

También periodista de automovilismo en su profesión, fue consultado sobre cómo vincula ambas tareas en la vida cotidiana. Al respecto comentó: “Vinculo muy bien las tareas de periodismo con la competencia. El hecho de ser piloto me generó muchísima más información para volcarla a la hora de hacer periodismo de las competencias automovilísticas en el país”.

También habló de las competencias para lo que resta del año: “Soy optimista con respecto a las competencias para esta temporada. Yo creo que se va a poder competir antes de fin de año en el país.

Hoy, me encuentro con más ganas que nunca, como cuando empecé, un poco ansioso, un poco nervioso pero siempre con la mentalidad de dejar todo tanto arriba como debajo del auto para lograr los resultados que deseo. Desafortunadamente la pandemia por la que estamos pasando ha retrasado los tiempos de comienzo de actividad, eso no significa que nos relajemos, al contrario, estamos más motivados que nunca.

El tema mío particular es si nosotros vamos a poder correr, porque todo depende de mis auspiciantes publicitarios y quiero ver si ellos realmente van a poder responderme económicamente”, finalizó.