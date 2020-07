Leonel Pernía logró su segunda victoria consecutiva

El piloto de Torino, Leonel Pernía, ganó la carrera disputada en el autódromo nicoleño, en una nueva cita de la Copa de Oro. Agustín Canapino (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio. Bonelli fue 9°. Ahora correrán en Paraná.

En el comienzo del domingo, Pernía, el tandilense, registró la pole position con un tiempo de 1;28.221, a más de dos décimas de su inmediato perseguidor, Luciano Ventricelli (Ford).

El "Tanito" Pernía no pudo retener la posición de privilegio en la largada de la primera batería, que cedió ante Lambiris. El uruguayo fue quien marcó el ritmo para alejarse y, a su vez, convertirse en actor exclusivo. Entretenida, entonces, fue la pelea que mantuvo a Pernía y a Canapino por la segunda colocación, que finalmente quedó en manos del representante del Alifraco Sport.

La segunda serie lo tenía a Ventricelli largando desde la pole, pero el piloto de Ford se adelantó en la partida, fue recargado y concluyó 6°. El mérito de la batería lo tuvo Santiago Mangoni, el balcarceño, que con su Chevrolet avanzó cinco posiciones para ganar la prueba, por delante de Facundo Ardusso (Torino).

En la primera fila de la final largaron Mauricio Lambiris y Santiago Mangoni, ambos pilotos de gran rendimiento durante las competencias de Turismo Carretera virtual. Este último lideró en el inicio de la competencia, pero el uruguayo lo siguió de cerca constantemente. Pero, a todo esto, se le sumaron Pernía y Canapino, ubicados en ese entonces, tercer y cuarto, respectivamente.

Al cabo de la tercera vuelta, el "Titán de Arrecifes" (Canapino) aprovechó un hueco para sobrepasar al "Tanito", y así posicionarse 3°. Mientras tanto, el uruguayo y el balcarceño disputaron un mano a mano excepcional: Mangoni protegiendo su liderazgo; Lambiris insistiendo por sobrepasarlo y alcanzar la primera colocación.

Pero el último campeón del Turismo Carretera realizó una maniobra magnífica para sobrepasar a Mangoni y coronarse como nuevo líder de la competencia, puntualmente en la décima vuelta. No se quedó de brazos cruzados: Mangoni insistió, estiró el frenaje para poder sobrepasarlo y se excedió un poco. Allí estaba Pernía, supo encontrar el hueco y quedar segundo, como escolta de Canapino.

Avance tras avance. La final no dio respiro. Los últimos giros tuvieron a los dos primeros como protagonistas. Chevrolet y Torino. Y así fue: el "Tanito" arriesgó en la penúltima curva y tras una maniobra espléndida superó a Canapino para adueñarse de la segunda fecha de la Copa de Oro y lograr el triunfo en las dos competencias del play-off (Buenos Aires y San Nicolás). Marcelo Agrelo (Torino) fue el que más avanzó: partió 28° y arribó 13°.

El líder de la Copa de Oro virtual Río Uruguay Seguros es Leonel Pernía, con 93,5 puntos. Lo sigue Mauricio Lambiris, con 85 unidades. Nicolás Trosset, Facundo Ardusso y Agustín Canapino completan los primeros cinco puestos del certamen.