El automovilismo argentino espera en boxes la luz verde sanitaria que autorice el regreso

El Turismo Carretera, Súper TC2000, Turismo Nacional y Rally Argentino están en "boxes", con protocolos definidos, a la espera de que el ministerio de Salud autorice "salir a pista", lo que dependerá del retroceso estadístico de la pandemia de coronavirus, que hace estragos en la economía de las categorías y sus protagonistas desde que se apagaron todos los motores en marzo pasado.

Tanto los ministros de Salud, Ginés González García, como el de Turismo y Deportes, Matías Lammens, tienen los protocolos sanitarios presentados por todas las categorías, que son aptos para reanudar la actividad, pero el aumento de contagiados y víctimas del Covid-19 en los últimos días puso un freno a la esperada autorización del Gobierno.

El director del equipo JP Carrera de TC, Gustavo Lema, que tiene bajo su ala a figuras como el séptuple campeón, Guillermo Ortelli, y a José Manuel Urcera y Valentín Aguirre, dijo que está "esperanzado" en volver a correr a fines de agosto, reunión mediante con los directivos de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Tras admitir que "la curva de contagios va en aumento" y manifestar el deseo de que "se pueda bajar por el bien de todos los argentinos", Lema mantuvo la ilusión de volver a correr en Rosario el 23 y 30 de agosto como inicio de la temporada, con la particularidad de que los equipos "pernoctarían" en el autódromo rosarino entre una carera y otra.

Walter Alifraco, que está al frente de su equipo "Alifraco Sport", a cargo de varios autos de TC y Turismo Nacional, señaló que en la actualidad están trabajando a un "30 por ciento" y enfocados en "otras actividades como la metalúrgica y la restauración de autos antiguos para subsistir".

Alifraco, expiloto de TC, construye paralelamente las nuevas trompas que utilizaría el TC en 2021 y asume que el panorama del sector es "complicado" porque, "si bien se habla de agosto para la vuelta, habrá que seguir esperando porque la salud está por encima de todo".

Los problemas económicos

Además del tema de fondo, que es el de la pandemia, otro de los objetivos que tiene el TC es el de bajar los costos para armar un auto, y en eso el entrerriano Mariano Werner (Ford) aseguró que el tema no es de "ahora". A ello se le agregan "los gastos de mecánicos, impuestos, viajes, comida y combustible", una ecuación muy compleja de resolver para los actores del automovilismo local.

El entrerriano, conocedor de mecánica, explicó: "El motor tiene muchos elementos que son traídos del exterior, y como se disparó el dólar, esos costos no se pueden reducir. Sí se puede bajar en revoluciones como pasó cuando corrimos los 1000 kilómetros, que los motores no sufrieron tanto porque se giró a menos vueltas".

Por su lado, el presidente del Rally Argentino, el cordobés Luis Minelli, aseguró que la entidad que preside está "agotando los recursos" y que como el resto de la actividad están inmersos en una gran "incertidumbre" porque no se sabe cuándo disminuirá el "efecto" de la pandemia.

"Estamos trabajando con muchas ganas y optimismo", subrayó Minelli, y se han presentado los "protocolos en tiempo y forma", que son perfectamente "aplicables", y que si bien no hay una fecha para el regreso, el Rally tiene todo "preparado" para salir a la ruta.

Probables fechas para el reinicio de los campeonatos

Por su parte, el Súper TC2000 aguarda conocer la respuesta a cada protocolo presentado para ultimar los detalles de cara al comienzo del campeonato el 16 de agosto en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Oscar Piumetto, presidente del Córdoba Automóvil Club (CAC), que administra el circuito, dijo que han recibido un pedido de fecha para el tercer domingo de agosto y que analizan hacer los ensayos con los nuevos autos del Súper TC2000, entre el lunes 3 y viernes 7.

"En este caso se deberá tener en cuenta la presencia de unas 200 personas por día, sumando a los oficiales deportivos, servicio médico, personal nuestro, de la categoría y de la TV", remarcó Piumetto.

El director de la escudería Falda del Carmen (FDC), de Súper TC2000 y TC2000, que utiliza Cirtoën C4 Lounge no oficiales, el ingeniero Javier Ciabattari, destacó que vienen manteniendo "vía Zoom" varias reuniones entre los equipos y la categoría.

"Estamos evaluando cómo se desarrollará el campeonato 2020 y también proyectando el 2021 cuando finalice la cuarentena", explicó Ciabattari, pero lo "importante" será tomar todos los "recaudos" para evitar contagios entre los que que trabajan en el Súper TC2000.

Respecto al funcionamiento del FDC, Ciabattari fue explícito: "Todos los autos, tanto del Súper TC2000 como del TC2000, están listos, y si hay una carrera mañana, cargamos los autos y listo. Los pilotos están haciendo todo virtual, con sus simuladores, aunque siempre es mejor salir a pista".

El Turismo Nacional maneja dos alternativas para la reanudación de su campeonato, después de la segunda carrera que se efectuó el 15 de marzo en Villa Mercedes, San Luis, y se está evaluando realizar un torneo de ocho fechas para finalizarlo a fin de año.

De esta manera se cumpliría con los requisitos establecidos por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA para darle validez al campeonato, o bien extenderlo al año 2021 con un torneo que comprendería entre 15 y 18 fechas de manera excepcional.

"En caso de ser de 8 fechas, entre septiembre y diciembre se realizarían cuatro competencias, de las cuales dos serán de doble jornada, lo que permitiría llegar al mínimo de ocho fechas que exige la CDA", confirmó el presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT), Hugo Paoletti.