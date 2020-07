Valterri Bottas fue el ganador en Austria y Lewis Hamilton quedó fuera del podio por una sanción

Valteri Bottas, piloto finlandés, se impuso ayer de bandera a bandera con su Mercedes en el Gran Premio de Austria, la carrera de apertura de la temporada 2020 de Fórmula 1 Internacional, en la que su compañero de equipo y hexacampeón mundial, el británico Lewis Hamilton, quedó fuera del podio por una penalización de cinco segundos.

Hamilton cruzó la meta detrás de coequiper pero ese retraso por provocar una colisión con Alexander Albon (Red Bull) le permitió al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ascender al segundo puesto y a su compatriota Lando Norris (McLaren) firmar su primer podio en la categoría reina con un tercer lugar.

El vigente campeón de la F1 acabó en el cuarto escalón con una diferencia de 5,689 segundos respecto de Bottas en una jornada de doble sanción ya que, minutos antes de la carrera, recibió la noticia de que largaría quinto, tres puestos menos del alcanzado en la clasificación del sábado, por un reclamo de la escudería Red Bull, que lo denunció por no haber desacelerado su auto bajo la bandera amarilla como marca el reglamento.

Bottas promedió un tiempo de una hora 30 minutos 55 segundos 739 milésimas para cubrir las 71 vueltas sobre el circuito Red Bull Ring de la ciudad de Spielberg, donde no entregó ninguna ventaja a sus perseguidores tras partir de la pole position lograda un día antes.

"No puede haber mejor manera de comenzar una temporada", admitió el finlandés, de 30 años, después de asegurar su octava victoria en el historial de la categoría, que tuvo una ceremonia especial por las medidas de seguridad relativas a la pandemia de coronavirus.

En un autódromo vacío de espectadores, los tres primeros en el trazado de Spielberg fueron entrevistados por la televisión oficial con distanciamiento social, recibieron sus premios con barbijos pero no posaron en el podio ni hicieron el tradicional descorche de champagne.

La clasificación de la primera fecha de la F1 también entregó puntos para el español Carlos Sainz Jr. (McLaren), quinto; el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Racing Point), sexto; el francés Pierre Gasly (Alphatauri Honda), séptimo; su compatriota Esteban Ocon (Renault), octavo; el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), noveno y el tetracampeón alemán Sebastian Vettel (Ferrari), décimo.

El francés Nicholas Lafiti, con Williams, fue el último piloto en completar la totalidad de los giros al circuito austríaco, en el que se registraron nueve deserciones, todo un síntoma de la dificultad de comenzar una temporada tardía por la emergencia sanitaria mundial.

No pudieron terminar el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el británico George Russel (Williams), el francés Romain Grosjean (Haas), el danés Kevin Magnussen (Haas), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) ni el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador del GP de Austria el año pasado.

Antes de la prueba, catorce de los 20 pilotos de la Fórmula 1, entre ellos Hamilton, que lució una camiseta 'Black Lives Matter', clavaron una rodilla en el suelo en apoyo a la lucha contra el racismo. Los demás corredores llevaban una remera con la leyenda: "End Racism" (fin del racismo).

Los pilotos habían aceptado expresar cada uno a su manera su compromiso contra esa discriminación, por eso Verstappen, Leclerc, Sainz Jr, Kvyat, Giovinazzi y Räikkönen se quedaron de pie.

El circuito Red Bull Ring volverá a ser escenario el próximo domingo de la segunda fecha (denominada Gran Premio de Estiria) de una temporada que debió ser reconfigurada en su calendario tras no poder comenzar en marzo pasado en Melbourne, Australia, como estaba previsto.

De momento, son ocho carreras las confirmadas por la organización de la Fórmula 1 Internacional y a las dos austríacas le seguirán el Gran Premio de Hungría (19 de julio), dos pruebas en Silverstone, Inglaterra (2 y 9 de agosto), otra en Barcelona, España (16 de agosto), una más en Spa-Francorchamps, Bélgica (30 de agosto) y la última en Monza, Italia (6 de septiembre).