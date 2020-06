Ferrari permitirá mujeres en su escuela de pilotos

Ferrari anunció la incorporación de "promesas femeninas" a su famosa escuela de pilotos (Ferrari Driver Academy), al convertirse hoy en el primer patrocinador del programa Estrellas en Ascenso que impulsa la Comisión de Mujeres en el Deporte Motor de la Federación Internacional de Automovilismo.

El proyecto tiene por objeto brindar ayuda a las grandes promesas femeninas al volante, de entre 12 y 15 años y procedentes de todo el mundo, para que intenten cumplir su sueño de llegar al más alto nivel del automovilismo deportivo, informó la agencia ANSA.

El acuerdo de Ferrari con el programa es por cuatro años y la escudería italiana incorporará a las elegidas a su Academia de talentos, destinada a formar a los pilotos del futuro y fundada hace ya once años.

De esa academia de pilotos surgió, por ejemplo, el monegasco Charles Leclerc, hoy integrante del equipo Ferrari de Fórmula 1.

"Creemos firmemente en el crecimiento y desarrollo de los jóvenes talentos de este deporte en el marco de un proceso que no apunta simplemente a seleccionar a los mejores, sino a formarlos", explicó Mattia Binotto, jefe del equipo italiano.

"Nos parecía una obligación abrir las puertas de nuestra academia a las jóvenes pilotos que quieren hacer carrera en un mundo donde para ellas todo resulta más difícil, aunque en teoría no existan barreras de género", reconoció.