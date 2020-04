Nicolás Finelli aspira a "conseguir el mejor resultado" cuando reanuden el campeonato

Nicolás Finelli Estévez, piloto de Roberts (Partido de Lincoln) radicado en General Pinto que milita en el Top Race Series con el Ford Nº 22 del SDE InBest Racing, empezó el campeonato 2020 en Concepción del Uruguay, pero luego llegó el parate por la irrupción de la pandemia del Covid-19 y al respecto, al automovilista expresó: "Veremos ahora cuándo se reanuda todo por el coronavirus y estar en la siguiente fecha con la idea de conseguir el mejor resultado".

Aquella primera fecha del año del Top Race Series, para Nicolás Finelli no fue del todo buena en Concepción del Uruguay. Al padecer problemas en el motor, el joven piloto afincado en General Pinto (ciudad de sus raíces familiares) no pudo girar en las pruebas del viernes y del sábado, pero por suerte los mecánicos de su equipo, el SDE Inbest Racing, encontraron el problema el mismo domingo, poco antes de ponerse en marcha las dos finales que se disputaron.

"Nico" compartió la pista con los autos de la principal categoría, el Top Race V-6, haciendo en la primera binomio con José Carlos Montanari, quien logró ver la bandera a cuadros en el séptimo puesto, mientras que Finelli debió largar su carrera desde el fondo y avanzó lo más que pudo.

Con el asfalto complicado por la lluvia y sin poder girar en casi todo el fin de semana, ya que no conocía el circuito, Nicolás se la rebuscó para ir para adelante con el Ford N° 22 y lo consiguió. Terminó cuarto y tenía la posibilidad de cerrar la fecha con podio pero al no pasar la revisión técnica, al no dar los kilos reglamentarios, fue excluído quedando con un sabor amargo por lo sucedido.

Está conforme con la primera presentación

Sin embargo, el piloto de Roberts/General Pinto quedó conforme por la actuación que tuvo en Entre Ríos por todo el trabajo del equipo para solucionar y entregarle un medio mecánico para conseguir un buen resultado, algo que buscará en la próxima cita de la categoría cuando se reanude todo después de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Sobre aquella primera (y única hasta el momento) presentación de la temporada 2020 del Top Race Series, Finelli analizó:

"La carrera arrancó mal. El viernes antes de salir al primer entrenamiento se rompió el motor. Estuvimos todo el viernes sin girar por ese problema. El sábado creíamos que lo habíamos solucionado pero antes de salir a pista seguíamos con problemas en el motor. No pudimos salir a clasificar y eso nos jugó en contra porque no conocía el circuito, nunca había corrido con lluvia y el pronóstico para el domingo no era alentador. Estábamos re complicados", analizó.

Finelli, dijo luego: "Por suerte, el domingo el equipo encontró la falla en el motor. José Montanari pudo correr la primera final en la que anduvo bien y llegó séptimo. Yo largué muy crudo, último desde boxes y con gomas para lluvia. Salí a pista para ver qué podía hacer porque en todo el fin de semana no pude girar sin tomar ninguna referencia. La verdad que hicimos una muy buena carrera. Largué último, llegué cuarto y al excluir al tercero subíamos un puesto, sin embargo, al faltarnos dos kilos en el auto nos excluyeron", agregó.

Como corolario, expresó:

"A pesar de eso, en lo personal quedé contento por el resultado que conseguimos en la segunda carrera y por todo el trabajo que hizo el equipo para poder correr. También estoy agradecido a todas las publicidades que hicieron posible que pueda estar en la primera fecha, a mis amigos, mis viejos y a todos los que nos dan una mano", cerró Nicolás Finelli Estévez.