"Hay que seguir en cuarentena y hacer lo que nos piden", remarcó Franco Morillo

El piloto juninense Franco Morillo arrancó el año compitiendo en el Top Race Series para el Fiat Racing Team hasta que las actividades se suspendieron como consecuencia del avance del coronavirus.

Ayer, en diálogo exclusivo con Democracia, Morillo opinó que "hay que seguir en cuarentena y hacer lo que nos piden". Al mismo tiempo, aseguró que respetando las recomendaciones sanitarias "vamos a lograr que la enfermedad se expanda lo menos posible".

El joven corredor de nuestra ciudad también se refirió a su aislamiento en Junín y contó que participa en carreras virtuales para mantenerse en forma.



- ¿Cómo venís atravesando la cuarentena?

- Preocupado como todos pero bien. Trato de respetar al máximo las recomendaciones que todos conocemos y también estoy entrenando mucho con el simulador. Justo ahora, en estos días, estoy por arrancar un torneo en iRacing (www.iracing.com). También hago ejercicios físicos como para complementar. Divido el entrenamiento entre el simulador y los ejercicios. La idea es no decaerse tanto para cuando todo esto vuelva a la normalidad.

- ¿Cómo es el entrenamiento en el simulador?

- Se hace un campeonato virtual en el que corren muchos pilotos de nuestro país y usamos para correr la plataforma de iRacing. En el campeonato que arranca el martes van a correr varios pilotos conocidos, creo que va a estar Agustín Canapino, varios pilotos del TC Mouras y muchos pilotos extranjeros. Yo hace poco que intervengo en estas competencias, me bajé el programa hace poco y ahora con esto de la cuarentena me sirve para mantenerme activo. El martes voy a arrancar a competir por primera vez en un torneo, son ocho fechas en total.

- ¿Cuánto dura cada carrera virtual?

- Son a veinte vueltas, duran 45 minutos, más o menos. También hay una tanda de clasificación de diez minutos y dos tandas de pruebas oficiales de 25 minutos cada una. Esto es el día de la carrera, después uno puede entrenar el tiempo que quiera. Yo ahora estoy probando en el circuito que vamos a correr el martes. Los autos son BMW y Ferrari. Es muy entretenido. Yo tengo todo armado en casa, la butaca, la pedalera, la caja secuencial con levas al volante, todo.

- ¿Qué opinión tenés de lo que está ocurriendo?

- Como te decía anteriormente, preocupado. Trato de mantenerme informado, me interesa mucho lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Estoy preocupado y a veces un poco asustado también, porque como todos sabemos estamos peleando contra alguien invisible. Tenemos que ser conscientes de que nos puede tocar a todos. Hay que prevenir el contagio y eso parece que es complicado. Pero creo que venimos bastante bien.

- ¿Cómo vivís el día a día?

- Respeto las recomendaciones sanitarias al máximo, trato de salir con el barbijo y con guantes. Salgo cuando tengo que ir a comprar algo, nada más. Hace un mes que no me veo con nadie. Cuando charlo con alguien lo hago desde lejos. Pero la mayoría del tiempo estoy encerrado, esperando que esto pase pronto, como todos.

- ¿Qué opinás de las medidas que se están tomando?

- Me parecen acertadas, creo que el presidente (Alberto Fernández) está actuando muy bien. Actuó rápido y fue consistente. Hasta ahora no veo que estemos muy complicados aunque sabemos que el número de infectados y de muertos va creciendo día a día. Pero bueno, yo creo que hay que seguir en cuarentena y hacer lo que nos piden. Con eso vamos a evitar que la enfermedad se expanda lo menos posible.

- ¿Creés que todo esto nos dejará alguna enseñanza?

- Esperemos que sí. Hoy parece que estamos presos. Uno está acostumbrado a comer en familia, a compartir y en el día a día uno no se daba cuenta de lo importante que son esos momentos. Hoy lo valoramos mucho. Las charlas con los amigos o con la familia se extrañan. Y estamos hablando de cosas sencillas, pero que con la locura del día a día no las valorábamos. O quizás no le prestábamos tanta atención. A partir de esto creo que vamos a valorar mucho más esos momentos.

- ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante la cuarentena?

- Comer un buen asado con los amigos, con la familia y subirme a un auto de carrera. Se extrañan mucho los fines de semana de carreras porque hay cosas que se viven solamente ahí. Eso se extraña, la adrenalina de subirse a un auto. Pero bueno, primero tenemos que cuidarnos de esto y esperar a que pase pronto.