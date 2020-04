Lucas Gambarte: "Las raíces automovilísticas de mi familia llevaron a que sienta esta pasión"

Lucas Gambarte tiene 22 años y viene transitando el mundo del automovilismo a paso firme, siendo este un deporte que, por tradición familiar, transitó desde su niñez.

Hijo de Carlos Alfredo Gambarte (destacado futbolista en su juventud) y de Karina Alicia Ponce de León (tienen otra hija, Camila Gambarte), Lucas es sobrino de Mariano y de Gabriel Fernando Ponce de León, dos reconocidos pilotos de nuestra ciudad,"Gaby" aún vigente y con múltiples títulos y victorias logrados.

En esta temporada, luego de dos certámenes en el Top Race Junior, el joven corredor participa del campeonato de Top Race Series, que disputó su primera carrera del año 2020 en Concepción del Uruguay y con los puntos sumados en las dos pruebas disputadas en el circuito entrerriano, Lucas está cuarto en el campeonato que encabeza Ián Reuitemann, detrás de quien se ubican Stéfano Di Palma y el otro juninense de esta divisional, Franco Morillo.

Entrevistado por Democracia, Lucas Gambarte comentó inicialmente que está estudiando ingeniería mecánica y señaló que "de chico, practiqué fútbol en `La Loba´ (River de Junín), básquetbol en el Club San Martín y tenis en el Golf Club", refiriéndose luego de esta manera a sus inicios en el deporte motor:

"Las raíces automovilísticas de mi familia llevaron a que sienta esta pasión desde que nací, prácticamente. Al mes de haber nacido, ya estaba en los boxes del autódromo acompañando a Gabriel (Ponce de León, su tío) en su etapa de la Fórmula Renault Argentina, y a medida que crecí, tantos años de verlo correr de cerca hicieron que mí pasión sea aún mayor. Después de haber pasado brevemente por los deportes citados, sin destacarme demasiado, en el año 2013 les dije a mis papás que sentía que quería probar suerte en el karting, y así fue".

Tras su paso durante casi un lustro por el kart, verdadera "escuela" de todo buen piloto, el entrevistado decidió dar un gran salto y así lo cuenta:

"En el año 2018 decidimos intentar saltar a alguna categoría de automovilismo, en lo posible de nivel nacional, y así fue como con el gran esfuerzo de mi papá, que recorrió toda la ciudad hablando con amigos y empresas que nos pudieran dar una mano, logramos debutar en el Top Race Junior. Pudimos cosechar muy buenos resultados, pero principalmente me quedo con todo el aprendizaje y la experiencia que adquirí, acerca del manejo de estos autos y enfrentando a pilotos de gran nivel, conociendo además muchos circuitos de todo el país. En el año 2019, continuamos en la misma categoría con el objetivo de ir a pelear por los puestos de punta, y logramos pelear por el título hasta la última fecha, en la que finalicé subcampeón".

Uno de los "enemigos" de los últimos años para todos los pilotos, o su gran mayoría, es el aspecto económico, el conseguir el presupuesto necesario para poder competir y, al respecto, Gambarte dijo:

"Sin dudas el aspecto económico es el que más nos complicó desde que iniciamos este deporte, pero más que nada desde que estamos compitiendo a nivel nacional. Ahora, la situación está muy complicada y se nos hace muy difícil poder llegar a reunir el presupuesto necesario para cada carrera, ya que se nos es imposible cerrar por todo el año. Por eso, vamos renovando fecha tras fecha con todas las empresas que por suerte nos siguen acompañando y a las cuales les estoy muy agradecido, por su gran apoyo y confianza. Este año estoy compitiendo en el Top Race Series, con un auto Ford del equipo SDE InBest Racing, dirigido por Darío Ponce y por Roberto Alonso".

Sobre la primera prueba en Concepción del Uruguay, el corredor local expresó:

"Nos quedó un muy buen balance de la primera fecha, ya que pude adaptarme rápidamente a este nuevo auto y estuvimos muy cerca de la punta en los entrenamientos. A la hora de clasificar cometí algunos errores que nos prohibieron estar más adelante, pero sin dudas la mejor experiencia fue la final, mi primera carrera completa con lluvia. Pude ir de menor a mayor y terminar con un cuarto puesto que nos dejó muy satisfechos. Es una lástima esta situación que paralizó al mundo, no sabemos cómo va a seguir todo después de la cuarentena ni si podremos continuar. Sin dudas, creo que va a hacer falta reducir la cantidad de carreras del campeonato para no superponer mucho las fechas en lo que resta del año".

El apoyo familiar y el tío Gabriel como referente

El fuerte apoyo familiar de la familia Gambarte-Ponce de León es importante para el entrevistado, quien así lo reconoció al manifestar:

"El apoyo de mi familia es clave en todo esto, desde mi papá que es el que hace el mayor esfuerzo para reunir el presupuesto y los sponsors, pasando por mi mamá y mi hermana que aman este deporte y son las primeras en acompañarme siempre a cada competencia. También mi novia que me apoya y me banca mucho en esto, situación que no es nada fácil, pero que ella también entiende muy bien porque también es piloto de karting y automovilismo, por lo que compartimos la misma pasión", destacándose que se trata de la chacabuquense Fiamma Tabella, quien también disputó algunas carreras con un Fórmula Zonal y también probó un auto del Top Race Junior. Vive en Chacabuco y estuvo alquilando en Junín, mientras estudiaba".

Luego, el piloto juninense que va por más reconoció que su tío Gabriel "Siempre fue mi gran ídolo de este deporte, no solo por ser familiar, sino que mirándolo objetivamente, siempre me gustó su manejo tranquilo y preciso, siempre pensante, frío a la hora de tomar decisiones y muy rápido en cada auto que compite. Él sin duda fue una gran ayuda para mí. Compartimos muchos fines de semana juntos, en los que él me ha llevado a dar vueltas en los autódromos en los que nos tocaba correr, dándome los consejos y detalles de cada curva, transmitiéndome toda su experiencia de manejo y también miraba mis cámaras a bordo, para ayudarme con la puesta a punto de mi auto".

Siguiendo con la familia, destacó: "Mi tío Mariano ("Nano") y mi abuelo (`Piti´ Ponce de León) fueron mis maestros en el taller, fueron los que me enseñaron a trabajar sobre un chasis, ya sea de karting o de auto, y me trasmitieron toda su sabiduría y consejos que me sirvieron para atenderme mi propio karting y competir de igual a igual con grandes equipos.

Mi gran ídolo a nivel nacional es Gabriel, como ya lo dije, me gustan mucho (Facundo) Ardusso y (Agustín) Canapino. En el marco internacional, a pesar de no poder haberlo vivido en vivo, un gran referente para mí es Ayrton Senna, siempre miro sus videos y es increíble cómo lograba sacarle siempre el máximo provecho al auto, además de ser una gran persona fuera de la pista.

Tras afirmar que "estoy bastante metido en el tema de los simuladores, a pesar de no contar con uno, hace bastante tiempo que vengo viendo competencias que se realizan a nivel mundial, y sin dudas se ha logrado un alto nivel de realismo y se dan carreras muy entretenidas y parejas por la igualdad de condiciones que tienen los pilotos en el rendimiento de sus autos. Es una disciplina que me encantaría comenzar a realizar, pero es muy costoso armar un buen simulador y hoy en día priorizo competir en el automovilismo tradicional", Gambarte se refirió a como transita estos tiempos de cuarentena por el coronavirus:

"Con todo este tema de la cuarentena trato de mantenerme activo, buscando algún video de entrenamiento para seguir alguna rutina en el día, pero sin dudas estar arriba del auto es lo que más se extraña. Sobre esto (la pandemia), quiero pedirle a toda la gente de Junín que tomen en serio esta grave situación que se da a nivel mundial, que se queden en sus casas y respeten la cuarentena y las medidas tomadas por los gobiernos local y nacional".

Amplio agradecimiento

A la hora de reconocer a quienes le dan una mano, Lucas Gambarte dijo:

"Quiero agradecer a toda mi familia; a mi novia Fiamma; al `Pelado´ Alonso; a todo el equipo SDE InBest Racing y a todos los sponsors que hacen posible mi participación. Ellos son: Chocrón Combustibles (Puma Energy); Biondini Sanitarios; Aceros Perkusic; Vidrios LP; Bringeri Hogar; Oroza Multimarca; Grupo Testa; Hielo Tabella; Decarre Asesores de Seguros; Guibe Hnos.; TyM Constructora Vial; Carpinella Hnos.; Corvalán Climatización; Giannasi Construcciones; Electricidad Keto's; Panadería Las III Bambinas; Carnicería Aimar; Laboratorios Blocksal; Nutribón; Montanari Automotores y a todos aquellos que sin darse a conocer me dan una gran mano", completó.