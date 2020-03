Franco Morillo: "Se deberían correr todas las pruebas previstas al iniciarse el campeonato"

Sin prisas pero también sin pausas, el juninense Franco Morillo viene desarrollando su trayectoria personal como piloto de automovilismo. Tras ser subcampeón del Top Race Junior en 2018 y estar entre los corredores de punta del Top Race Series en 2019, nuestro representante inició la temporada 2020 de manera más que aceptable, sumando 17 puntos en la lluviosa jornada inicial en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), lo que lo posiciona tercero en el certamen, seguido por el otro piloto de nuestro medio, Lucas Gambarte Ponce de León.

Pero la pandemia del coronavirus le puso un paréntesis a las tres categorías del Top Race, al resto de las divisionales del automovilismo argentino y a todos los deportes que se practican en nuestro país y en gran parte del mundo.

Consultado por "Democracia", Morillo -integrante del equipo Fiat Racing Team-, dijo al respecto:

"El `parate´ que llegó por el coronavirus afecta mucho a todo el automovilismo argentino, en lo económico especialmente, por el retraso para poder volver a correr, ya que no se sabe cuándo será aún. Por el momento, mientras todos esperamos la reanudación de las actividades, entreno en mi casa, con el simulador y en cuanto al estado físico, trabajo en el patio, una a dos horas por día, realizando distintas rutinas que me indicaron, para no perder el estado".

Consultado seguidamente sobre cómo debería organizarse el campeonato de aquí en adelante, una vez que se reanuda la actividad, el joven piloto de Junín señaló:

"Yo creo que lo ideal sería `estirar´ el certamen hasta enero 2021, cumpliendo con todas las fechas que están previstas. Creo que debemos respetar el compromiso con los sponsors, con quienes trabajan en la categoría, en cada taller y, repito, se deberían correr todas las pruebas que estaban previstas al iniciarse el campeonato".

Resaltó además su agradecimiento al grupo de sponsors que siempre lo apoyan y que le brindan mucha confianza para desarrollar su objetivo deportivo, que es seguir sumando experiencia al volante de su Fiat Nº 64 y luchar por el título de campeón y por la victoria en cada competencia.

Franco remarcó que su principal deseo es afianzarse en el Top Race Series, tener un buen año y después ver si escala al Top Race V-6, la principal categoría, y aunque por el momento descartó poder correr en breve en el Turismo Carretera, la "máxima", especialmente por el tema presupuestario, reconoció que "no deja de ser un sueño", el que tiene todo piloto que empieza a hacer la "escalera" desde las categorías menores en busca de la "frutilla del postre", que sería poder incursionar en el T.C.

Campeonato 2020 hasta el momento

Hasta el momento, lidera el actual certamen de Top Race Series un joven piloto con apellido histórico, Ián Retemann, con el Toyota Nº 100, sumando 25 puntos al haber ganado las dos carreras iniciales disputadas en Concepción del Uruguay.

Su escolta es Stéfano Di Palma, otro de gran prosapia, quien reunió 19 unidades con el Fiat Nº 38, tras el que se posicionan los dos pilotos juninenses, Franco Morillo, con 17 con el Fiat Nº 64, y Lucas Gambarte Ponce de León, con 12 tras el debut con el Chevrolet Nº 37.

Quinto quedó Adrián Hamze, con el Fiat Nº 169, quien también tiene 12 puntos; Ariel Persia suma la misma cantidad (12) con el Chevrolet 111; y esta séptimo Santiago Piovano, con el Toyota Nº 16, reuniendo hasta ahora diez puntos.

En el octavo lugar luego del debut de temporada en Entre Ríos es para el piloto de Roberts (Partido de Lincoln) radicado en General Pinto, Nicolás Finelli Estévez, con cuatro puntos con el Mercedes Benz Nº 22 que compartió en la fecha inicial con el piloto radicado en Junín, José Carlos Montanari, mientras que noveno se ubica, con un punto en su haber, Baltazar Leguizamón, piloto del Mercedes Benz Nº 9.