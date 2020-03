Girolami regresó al país y está en cuarentena por el coronavirus

El piloto cordobés Néstor Girolami, quien compite en la Copa del Mundo de Turismo (WTCR) en el equipo Munnich Motorsport con un Honda, llegó al país y se puso hoy en cuarentena en su domicilio de Buenos Aire debido a la pandemia de coronavirus.



"Decidí venir para estar cerca de mi familia", señaló el nacido en Isla Verde, Córdoba, en diálogo con la prensa, tras haber estado en Melbourne, Australia, para asistir al alemán René Munich, que corre en el TCR de ese país.



Munich es el propietario del ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, equipo para el cual corre Girolami en el WTCR, junto al porteño de Mataderos, Esteban Guerrieri, con sendos Honda.



"Bebu" está encerrado en su departamento capitalino, pero "activo", ya que entrena con un simulador de carreras, algo impensado para el cordobés, porque el "coronavirus se fue expandiendo, sobre todo en España, país donde vivo", señaló el cordobés.



Para Girolami, que está acostumbrado a moverse "de un lado para otro" por los viajes en Europa con el WTCR, la situación lo llevó a regresar al país para estar cerca de su familia hasta que pase el receso.



"Hay que ser responsable y solidarios con el resto de las personas, sobre todo con los adultos. Esto es por el bien de todos", agregó.



Como consecuencia del brote de coronavirus, el campeonato de la Copa Mundial de Autos de Turismo no comenzará en la fecha prevista, del 24 al 26 de abril en el Hungaroring, y aún no se confirma si Nürburgring, del 20 al 23 de mayo, será la apertura.



Los organizadores de la Copa del Mundo de Autos de Turismo, la FIA y los directivos del circuito Hungaroring, decidieron cancelar la competencia que se iba a desarrollar en abril.



Asimismo, los organizadores informaron que la fecha en el trazado húngaro no se podrá recuperar posteriormente, por lo que, para mantener las 20 carreras programadas en el calendario, se evalúa agregar una clasificación y dos pruebas en la cita de España, en el Motorland de Aragón, del 3 al 5 de julio.