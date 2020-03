Morillo: "Tengo mucha fe de que vamos a ser competitivos"

El fin de semana de Top Race Series en Concepción del Uruguay tuvo todos los condimentos y un mismo ganador, Ian Reutemann, a quienes muchos ponen como el gran candidato junto a Stefano Di Palma, sin embargo, el piloto de Junín Franco Morillo no quiere dejar de poner su nombre junto a ellos.

El piloto de Fiat fue el poleman de la segunda carrera, pero en una situación crítica con el clima, largó con gomas de lluvias y después fue secando, por lo que terminó segundo. Luego fue excluido por no cumplir el peso correspondiente, aunque eso no opacó su actuación.

“Estoy muy contento, obviamente que creo que si no nos pasaba lo de la goma éramos candidatos firmes a ganar la carrera, pero rescato el gran fin de semana que tuvimos, con Christian Martínez y los mecánicos. Entregaron un gran auto, tengo mucha fe de que vamos a ser competitivos y ya lo demostramos en la primera fecha”, comentó Morillo al sitio especialidad carburando.com.

En cuanto a la repercusión de Reutemann y Di Palma, Morillo no quiso que lo dejen afuera de la pelea por el título: “No nos saquen la ficha, pongan un numerito que me tengo mucha fe y cuento con un gran equipo atrás”.

Por último, sobre la carrera del domingo, en sus redes sociales, Morillo expresó: "Intenté ganarla pero no pudimos. Se empezó a secar la pista y era el único auto con gomas de lluvia, igualmente pudimos aguantar hasta el 2do puesto, luego no nos dio el peso en la Técnica, nos faltó 2 kg".

Añadió: "La primera final terminamos en el puesto 3. Rescato un gran fin de semana junto al equipo. Estamos terceros en el campeonato y vamos por más. Gracias a todas las publicidades, a los charatences y juninenses".