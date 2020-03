¿ Cómo continuará en esta temporada el automovilismo nacional?

Incertidumbre fue lo primero que se generó, pero rápidamente se actuó en cada área. La actividad del deporte motor enfrenta horas definitorias luego de anunciada la resolución de suspensión preventiva de la presencia de público en todos los espectáculos deportivos masivos por parte de los ministerios nacionales de Deporte y Turismo, y de Salud.

Los diferentes actores en la cadena organizativa de las competencias automovilísticas más importantes del país trabajan para definir los pasos a seguir en el corto plazo.

Lo único que está definido es que este fin de semana corren el Turismo Nacional en el circuito semipermanente "Carlos Bassi" de La Pedrera en Villa Mercedes, San Luis; y el Top Race junto al CARX en Concepción del Uruguay, Entre Ríos (ver página 35).

En marzo, además, se espera la apertura de calendario del renovado Súper Turismo Competición 2000 y la continuidad de las categorías de la ACTC como el TC Mouras, TC Pista Mouras, el comienzo de las TC Pick Up y la tercera fecha del Turismo Carretera y de su “telonera”, el TC Pista.

Postergar las competencias o correr sin público

En San Juan, luego de importantes reuniones se tomó la decisión de postergar la programada competencia del 22 de marzo en "El Zonda - Eduardo Copello" para inaugurar el año 2020 del Súper Turismo Competición 2000.

Ahora, queda por saber qué pasará con el compromiso del 19 de abril en El Villicum con el Turismo Nacional.

Desde hace un tiempo se ha aplazado la visita del Mundial de Motocross MXGP a Villa La Angostura, Neuquén, originalmente pautada para el 22 de marzo.

En el ámbito de la entidad de Calle Bogotá 166 de la Ciudad de Buenos Aires, la cita del 29 de marzo para el TC y TC Pista en Concordia, Entre Ríos, se canceló.

Para la más popular categoría de Argentina, además, la carrera fijada para el 12 de abril en Toay, La Pampa, tendría una decisión tomada mientras continúe el estado actual de alerta, según comunicaron entes gubernamentales:

"La subsecretaría de Deportes del ministerio de Desarrollo Social determinó que todas las actividades masivas que organiza se pospongan mientras dure el período de 'alerta sanitaria' que decretó el gobernador Sergio Ziliotto".

Sin dudas, ante la dinámica evolución de las afecciones generales del coronavirus, podría extenderse la decisión hasta un momento más cercano a la realización del evento.

Las camionetas comenzarán sin gente en La Plata

Desde la ACTC adelantaron que en la primera carrera del año de TC Pick Up en el autódromo "Roberto Mouras" no se contará con la asistencia de público y la carrera será a puertas cerradas, en el evento que también estarán compartiendo con TC Mouras y TC Pista Mouras.

Ante la difícil situación que se vive con motivo de la pandemia de coronavirus, y atento a la resolución del Gobierno Nacional con el objetivo de no llevar a cabo eventos multitudinarios, desde la ACTC le anticiparon a Campeones que analizan llevar a cabo la primera competencia de TC Pick Up en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata sin la presencia de público.

La prueba, que está programada para el 20, 21 y 22 de marzo, contará en su programación con TC Mouras y TC Pista Mouras, que cumplirán con su tercera fecha de 2020. Atento a cumplir con este evento, se enviará durante los próximos días a cada equipo una nota en donde deberán presentar una Declaración Jurada de los integrantes de cada uno y contar con la prevención sanitaria.