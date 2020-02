El linqueño "Machete" Esteban trabaja en el auto del “Pato” Silva

Luego de la primera fecha del Turismo Carretera el impulsor del auto de Juan Manuel “Pato” Silva y propiedad del Donto Racing fue llevado hasta el taller de Lincoln a cargo del experimentado Marcelo "Machete" Esteban, recinto donde se revisará y se alistaría para la segunda fecha del calendario.

Así planteadas las cosas, apenas pasó la primera fecha de la “máxima” ya se vendría el primer cambio de motorista. Ello se daría en el Ford Falcon de Juan Manuel Silva, quien no continuaría ligado a "Johnny" Laboritto.

"Machete" recibió el impulsor del auto del “Pato” y ya comenzó con el desarmado del motor, para evaluar el estado general del mismo, tras lo cual le incorporará carburadores y múltiples, propiedad del experimentado preparador de la vecina ciudad.

Silva fue claro durante la primera fecha del campeonato, desarrollada en Viedma, al señalar que "ya estamos pensando un poco en la próxima carrera. No somos optimistas, en la semana se probó la potencia del motor en el rolo y faltaba potencia, no podemos aspirar a mucho", reflexionó sobre el rendimiento del motor alistado por Laboritto.

Antes de salir a disputar la tanda clasificatoria del sábado pasado, el piloto chaqueño y el equipo ya habían tomado determinaciones en función de la fecha en Centenario.

"Decidimos guardar dos neumáticos nuevos para la próxima carrera. Para Viedma estaba medida la falta de potencia y es algo claro, ya teníamos parámetro de lo que teníamos, estábamos últimos en el parcial de recta", destacó Juan Manuel Silva.



Sanción provisoria para Garófalo y multa a Agut

Tras analizar las situaciones que involucran a los responsables de los motores con elementos objetados en la verificación técnica final de la fecha de Turismo Carretera y TC Pista disputada una semana atrás en Viedma, Río Negro, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) resolvió sanciones.

Se aplicarán tanto a Claudio Garófalo como a Rodolfo “Rody” Agut, siendo esta la sanción oficial, informada a través de un comunicado de prensa de la ACTC:

“Aplicar la sanción de multa de pesos 200.000 al motorista licenciado Rodolfo Agut, por haber infringido el artículo 40, inciso N° 6 del reglamento técnico de la Categoría Turismo Carretera, la cual deberá ser depositada por cuenta y orden de la ACTC dentro de los treinta días de notificado a la FUNDACIÓN FAVALORO, y comunicar el cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo.

Aplicar la sanción de suspensión provisoria al motorista licenciado Claudio Garófalo y se lo cita a concurrir a la CAF el día 26 del corriente mes, a las 15 horas”.

Recordemos que los carburadores de los autos de Mariano Werner (TC), Germán Todino (TCP) y Marcos Landa (TCP) estuvieron objetados, provocando la exclusión de cada piloto en Viedma.

Ante igual falta técnica al reglamento, la CAF se habría apoyado en la reincidencia de Garófalo (suspendido seis meses en otro momento) para puntualizar la sanción.

El “Memo Corse” tomó decisiones en el tema motores

"Rody" Agut seguirá siendo el motorista de Mariano Werner y del "Memo Corse". Esa es la decisión tomada luego de evaluar por todas las partes lo sucedido el fin de semana en Viedma, donde el entrerriano fue excluido por anomalías en el carburador.

"En principio seguiríamos como estamos, con la diferencia que los tres motores que tenemos los armaría Rody en persona en el taller del Memo en San Martín", le detalló Alejandro Occhionero a campeones.com.ar.

Tal cual precisó el necochense, los motores serán trasladados desde la factoría de Agut al flamante taller de la escuadra, donde el motorista trabajará en persona sobre dichos impulsores, siendo el único que se abocará en el alistado de ellos.