Mariano Werner se quedó con la pole provisoria del TC

El entrerriano Mariano Werner, con Ford Falcon, marcó ayer el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en el marco de la fecha inicial de la temporada, que se disputará mañana domingo en el autódromo de Viedma, Río Negro.

El oriundo de Paraná estableció un tiempo de 1m29s591/1000 para recorrer los 4.118 del trazado sureño y de esa manera se quedó con la pole provisoria.

Fueron sus escoltas el santafesino de Las Parejas Facundo Ardusso (Torino) y el quilmeño Esteban Gini, quien sorprendió con el Torino con que reemplazó al Chevrolet del año pasado.

Detrás se ubicaron el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), el actual monarca, su coterráneo Agustín Canapino (Chevrolet) y el marplatense afincado en Neuquén Juan Cruz Benvenuti (Torino).

El ex Fórmula 1, el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), clasificó séptimo, y lo siguió el tandilense Leonel Pernía (Torino).

Por último, el piloto juninense Gabriel Ponce de León, se ubico en el puesto 21 y tras la jornada, en sus redes, expresó: "Quedamos un poco con tendencia de trompa a la hora de clasificar después de un buen entrenamiento. Mañana (por hoy) entrenamiento y clasificación a partir de las 12hs".

Un histórico del TC, el campeón 2014, el bonaerense Matías Rossi, no correrá este año ya que lo hará en el Stock Car Brasileño con un Toyota Corolla y tendrá como coequiper al ex Fórmula 1, el carioca Rubense Barrichello.

Hoy, el TC efectuará la tercera sesión de entrenamiento, a las 12 y a las 15.05 iniciará la segunda y definitiva tanda de clasificación.

Por su parte, el TC Pista comenzará a las 9 con la tercera manga de entrenamiento; después, a las 11.10, la clasificación; y a las 16.10 y 16.40 se disputarán las dos series clasificatorias a cinco giros cada una.

El último ganador en el circuito sureño fue el santafesino Facundo Ardusso (Torino), el 10 de febrero de 2019, y fueron sus escoltas el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el entrerriano Mariano Werner (Ford).