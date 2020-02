"Siempre el deseo es representar a Junín de la mejor manera", destacó Franco Morillo

El piloto de Junín Franco Morillo tiene el gran deseo de estar presente en la temporada 2020 del Top Race Series. Así lo confirmó en una nota exclusiva a Democracia, en la que el corredor también aclaró que aún no tiene equipo ni tampoco el auto en el que estará presente. "Estamos analizando las alternativas", destacó.

Intentando siempre sumar experiencias y avanzar en su carrera como piloto profesional, Morillo logró en 2018 el subcampeonato en el Top Race Junior y en el 2019 se mantuvo en los cinco mejores del Top Race Series, una categoría mucho más competitiva. El balance, los nuevos objetivos y los sueños por cumplir también formaron parte de la charla.

En principio, sobre el año pasado, remarcó: "Fue un año muy intenso, de muchos altibajos, en el que también tuvimos algunos problemas externos, pero en definitiva logramos terminar bien. El balance que hago ahora, pasado el tiempo, es positivo. Estuvimos todo el año entre los cinco primeros y eso es importante. Siempre de todo, uno aprende y eso hay que valorarlo".

Añadió: "Uno siempre apunta a ganar el campeonato, no lo logramos, pero uno es consciente de que hay 30 equipos que pelean por lo mismo. Logramos mantenernos entre los cinco primeros y ahora hay que pensar en mejorar para seguir siendo competitivos".





El presupuesto, la clave para ser competitivo

Previo al inicio de la temporada 2020, Morillo anticipó que habrá cambios importantes. Al respecto, señaló: "La idea es competir en el Top Race Series y ahora estamos trabajando en el tema presupuestario, participando de reuniones con sponsors y tratando de contar con el dinero que nos permita estar tranquilos durante el año. Estamos en esta etapa, todavía no tengo equipo ni tampoco sé en qué auto voy a correr. Estamos analizando las alternativas".

Agregó: "Hay una posibilidad de correr con otro piloto, pero por ahora no hay nada confirmado. Desde lo personal, me gustaría tener mi equipo y correr solo, pero también está la posibilidad de compartir el auto con otro piloto e intercambiar las carreras. Es decir, en una misma fecha, uno correría un tramo y otro las finales, por ejemplo. Pero bueno, ojalá se puedan dar las cosas para correr en las mismas condiciones o mejorarlas".

Un 2020 con mucho cambios

Entre los detalles que el piloto de nuestra ciudad contó a este diario, adelantó que el 2020 será con muchos cambios. Sobre este tema, detalló: "Por el momento tampoco voy a estar con el equipo que venía corriendo (AyA Sport), así que se viene un año con muchos cambios, prácticamente estaríamos arrancando desde cero. Son momentos de muchas definiciones, de mucha ansiedad también, pero la idea es cerrar todo en los próximos días. Quizás la semana que viene tengamos buenas noticias".

Sobre el momento que vive, completó: "La verdad que estoy tranquilo porque tengo un grupo de sponsors que me apoya y me dan una confianza enorme. Estoy muy agradecido a todos ellos. Nos faltaría sumar algunas empresas más para tener un presupuesto mayor, que nos dé más tranquilidad, pero estamos en ese camino y seguramente lo vamos a lograr".

"Con los dos o tres equipos que estamos negociando realmente son muy buenos, así que esperemos que todo termine de la mejor manera. La intensión siempre hacer un buen papel. También la novedad es que no correríamos con el Ford, cambiaríamos a otra marca. Así que, como dije anteriormente, arrancaríamos prácticamente desde cero", agregó.

Por último, Morillo habló del sueño que quizás tenga cualquier piloto de nuestro país en el terreno del profesionalismo. Ante la posibilidad de algún día estar presente en el Turismo Carretera, respondió: "La verdad es que hoy por hoy no puedo pensar en correr el Turismo Carretera. Estoy muy lejos desde lo presupuestario, pero no deja de ser un sueño. Me gustaría afianzarme en el Top Race Series, tener un buen año y después analizar. Siempre el deseo es representar a Junín de la mejor manera".