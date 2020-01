"Mi idea es continuar en el Top Race Series", confirmó Morillo

El juninense Franco Morillo ya está trabajando en el tema presupuestario para encarar una nueva temporada en el automovilismo argentino. “Mi idea es continuar en el Top Race Series donde estuvimos andando muy bien. El presupuesto será un tema muy importante para cerrar todo antes del inicio del torneo. Me juntaré con el equipo donde estuve el año pasado para evaluar los números, ya que quiero continuar con ellos”, fue lo primero que le manifestó Morillo al periodista de Carburando, Mauricio Mansilla.

"Sabemos que nunca hay que detenerse y que siempre se puede dar un poco más”.

El de Junín quiere ser uno de los protagonistas del campeonato 2020 y sabe que tiene la oportunidad. “Somos conscientes que podemos luchar por el título de la categoría. Desde que nos incorporamos a la divisional pudimos demostrar que estamos para hacerlo. Fue un trabajo de menos a más, hemos aprendido mucho y hemos corregido errores. Sabemos que nunca hay que detenerse y que siempre se puede dar un poco más”.

Durante el calendario pasado Morillo decidió probar otro camino. Durante un par de competencias decidió incursionar el Top Race V6 para ir adquiriendo experiencia, pero luego regresó al Series. En la categoría mayor corrió en los autódromos de Alta Gracia, La Plata y Concordia. El mejor resultado fue un décimo lugar conseguido en la primera final del Cabalén.

Sobre su incursión en el categoría mayor, Morillo dijo: “Surgió una posibilidad para hacerlo, me gustó la idea, la analicé y me metí. Me gustó mucho el andar de los autos, pero creo que para estar en los lugares de privilegios debemos estar bien preparados. Ojalá podamos regresar en algún momento. Ahora quiero pelear el campeonato del Series”.