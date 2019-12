Fue cancelada la prueba que iba a hacer Barrichello

El brasileño Rubens Barrichello, quien ayer tenía previsto probar el Toyota Corolla de Súper Turismo Competición 2000 en Alta Gracia, no pudo viajar al país debido a que su vuelo, junto a otros, no pudo despegar desde el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos hacia Córdoba.

Ello, debido a un reclamo sindical de los pilotos de la aerolínea contratada, por lo cual la prueba podría reprogramarse para fines de enero, o primeros días de febrero, una vez que la agenda del brasileño así lo permita.

Barrichello iba a probar sobre el Toyota Corolla de Súper Turismo Competición 2000 en el Autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, merced de una invitación de Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina.

Sin embargo, un reclamo sindical de los pilotos de la aerolínea LATAM, en la cual se iba a transportar el brasileño desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, hizo cancelar dicho test.

El ex piloto de la Fórmula 1 Internacional quedó allí varado desde las primeras horas de la mañana junto a su hijo Dudu, que actualmente corre en la U.S. F-2000 National Championship de Estados Unidos.

Por otra parte, el equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se encontraba en el trazado cordobés a la espera del campeón del Stock Car en 2014, quien iba a recibir la asistencia del propio Rossi y de José María "Pechito" López, actual piloto de la marca en el Mundial de Resistencia.

Cabe señalar que el equipo planifica reprogramar este test, para fines de enero o principios de febrero, una vez que se realicen tareas técnicas en el Toyota Corolla y la agenda del piloto brasileño así lo permita.