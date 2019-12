Las finales de TC tendrán menos vueltas

Según un informe publicado por el sitio especializado "Carburando", las finales de Turismo Carretera volverán a tener 25 vueltas. Cabe recordar que para la temporada 2019 se había modificado el reglamento de campeonato y las competencias pasaron a tener 30 giros.

Si bien oficialmente no se dieron a conocer los motivos, lo que pudo averiguar Carburando es que la Asociación Corredores Turismo Carretera está planificando una serie de actividades para el día domingo lo que le demandará más tiempo en televisión. Ese es una de las principales causas que los llevó a restarle cinco vueltas.

Cuando la ACTC pensó en agregarle cinco vueltas a las finales del TC, lo hizo con el afán de conseguir un mayor espectáculo. Se pensó que al ser más largas los autos iban a sufrir más desgastes, que los pilotos iban a tener que exigirse más y que al final de las carreras se podían dar más sobrepasos. Eso no ocurrió y el resultado final no movió la aguja.

A principio de temporada se les preguntó a los pilotos sobre correr cinco giros más, la opiniones fueron diversas. Estuvieron los que opinaron que estaba bien y que podía aportarle al espectáculo, otros lo vieron como positivo, mientras que por otro lado estuvieron lo que pensaban que esa cantidad de vueltas de más no iban a modificar mucho el desarrollo de la carrera.

La primera final del 2019 con 30 vueltas fue la fecha inaugural en el autódromo de Viedma. El ganador de esa carrera fue Facundo Ardusso. Lo acompañaron en el podio, Guillermo Ortelli y Mariano Werner.