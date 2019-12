"El objetivo es ser más competitivo"

El piloto juninense Gabriel Ponce de León realizó un balance del 2019 y, de cara a lo que se viene, aseguró que el objetivo para el año entrante "es ser más competitivo".

En diálogo exclusivo con Democracia el corredor de nuestra ciudad opinó sobre su temporada en el Turismo Carretera y también sobre el rendimiento que tuvo en el Top Race V6.

Remarcó la importancia de conformar un presupuesto que esté a la altura de las exceptivas y en líneas generales expresó su conformidad con lo hecho en la temporada 2019.

- ¿Cuál es tu balance del 2019?

- En lo que se refiere al Turismo Carretera considero que el año no ha sido malo. Me hubiese gustado que sea mejor, lógicamente, pero bueno, se dio así. En líneas generales el auto anduvo bien pero también es cierto que tuvimos algunas complicaciones con el motor que en definitiva fue lo que nos hizo abandonar algunas carreras. En esos abandonos no pudimos sumar como nos hubiese gustado. De todas maneras estoy conforme porque sabía que podían suceder estos problemas. En la búsqueda por encontrar el mejor funcionamiento pueden ocurrir estas fallas. Cometimos errores, aprendimos y la idea ahora es corregir y empezar a preparar el auto para el año que viene.

- ¿Cómo describís tu año en el Top Race?

- Conformamos un equipo nuevo y sabíamos también que llevaría su tiempo de adaptación. También es cierto que tuvimos limitaciones en el presupuesto y todo eso hace que no podamos haberle peleado de igual a igual a los equipos que van por el campeonato. De todas maneras atravesamos un año de aprendizaje muy positivo que nos permite ver con mayor optimismo el futuro.

- ¿Cuesta conformar un presupuesto?

- Si, lógicamente. Si uno quiere tener un auto competitivo durante todo el año debe tratar de conforman un prepuesto que esté a la altura. Nosotros contamos con el apoyo de empresas locales y de otras que no son de Junín que por suerte nos brindan su apoyo y nos permiten estar presente. El automovilismo es un deporte caro y por eso el presupuesto es importante. Nosotros nos hemos manejado con un presupuesto medio, no estamos entre los más altos ni tampoco entre los más bajos. Es decir que pudimos participar todo el año y la idea es mejorarlo para el año que viene.

- ¿Está confirmada tu participación en la temporada 2020 del TC?

- Sí, de hecho ya estamos trabajando justamente en el armado del presupuesto. Estamos visitando algunas empresas y conversando con algunos auspiciantes. Vamos a estar en el TC y en el resto de las categorías veremos qué ocurre. Vamos a esperar un tiempo más. Quizás esperaremos a mitad de enero o hasta febrero porque tenemos un poco más de tiempo.

- ¿Tus objetivos personales?

- Ser más competitivo, ese siempre es el objetivo. Este año creo que por momentos lo logramos pero hubo situaciones que nos complicaron con el funcionamiento general del auto. La apuesta es seguir trabajando para lograr un auto competitivo, mejorar desde ese aspecto y tratar de sumar en todas las carreras. Si me preguntas qué sería lo ideal, creo que lo ideal es estar siempre entre los primeros diez puestos. Mantenerse ahí para llegar a fin de año con posibilidades de pelear por el campeonato. Vamos en busca de eso.