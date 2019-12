Fiamma Tabella terminó en la tercera posición en el campeonato 2019

Con una recuperación espectacular, luego de un inicio complicado, Fiamma Tabella completo la temporada 2019 de la Kart Plus, dando la volante de Chacabuco lucha hasta las últimas instancias y pintará el N° 3 en el campeonato 2020.

Fiamma llegó a esta última convocatoria de la temporada con chances de lograr el título en la divisional 150 4 tiempos y al iniciarse la jornada, la lluvia se hizo presente previo a salir a clasificar, haciendo dudar sobre qué compuesto utilizar en las gomas.

Finalmente, Tabella utilizó su estrategia, pero los tiempos no fueron buenos, quedando en el séptimo puesto en el Kartódromo Internacional de la ciudad bonaerense de Zárate.

Al momento de correrse la serie, Fiamma avanzó algunos puestos, pero la lluvia, que una vez más se hizo presente en la definición del campeonato, la llevó a agarrar un charco y realizar un trompo, cayendo del cuarto al 17° puesto.

Tras completar las vueltas restantes pudo volver a recuperar protagonismo y se encontró con la bandera a cuadros en el noveno lugar.

La competencia final la veía largar desde la quinta fila, pero la suerte seguía sin estar de su lado. Al momento de apagarse el semáforo, el karting que se ubicaba por delante de ella se quedaba detenido y sin chances de poder esquivarlo, tuvo que esperar que todos los participantes la superaran y recién en ese momento se pudo poner en velocidad.

Tras ello, Fiamma salió a buscar al lote de adelante y vuelta a vuelta y gracias al motor entregado por “Pachu” Torreadrado la corredora de Chacabuco fue avanzando notablemente en el clasificador, llegando al cuarto puesto y peleando en la parte final con quien ocupaba la tercera posición.

Finalmente, tras 12 vueltas de velocidad, la bandera de cuadros marcó el final de la carrera, cerrando la chacabuquense el año en la cuarta posición.

Con otra buena actuación en el certamen de Kart Plus, Fiamma Tabella cerró un año de éxitos, en el que ha logrado medirse entre los referente de su clase y ha representado a la ciudad de Chacabuco con un gran desempeño en pista y pintando el número 3 en sus laterales para la próxima temporada.