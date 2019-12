Leonel Pernía se consagró campeón

Cinco veces estuvo muy cerca de conseguir el título, desde hace una década. En los años 2009, 2010, 2013, 2014 y 2015 debió conformarse con los subcampeonatos. En otras ocasiones, peleó hasta el final pero tampoco pudo alcanzar el objetivo. Pero en este 2019 se le dio a Leonel Pernía. Después de tanto pelearla, al fin pudo gritar ¡campeón!

El “Tanito”, de 44 años y con 13 temporadas completas en la divisional (debutó en octubre de 2006, en los 200 Kilómetros de Buenos Aires), consiguió el tan ansiado título después de llegar como escolta de Agustín Canapino en el autódromo de Centenario, Neuquén, cita de la décima fecha del año.

El equipo Renault logró el tercer campeonato de pilotos consecutivo: los dos anteriores con Ardusso y ahora con Leo.

Con la largada, Canapino se colocó al frente del pelotón y Pernía se metió atrás, delante de Julián Santero y Matías Rossi detrás. Más atrás, Facundo Ardusso completaba las cinco primeras posiciones.

En la cuarta vuelta, Santero le cedió el lugar a Rossi para que pelee mano a mano con el Tanito, por el título, algo que el de Del Viso intentó, siguiendo el ritmo del Renault Fluence, pero sin poder pegar el zarpazo hasta la mitad de la prueba.

En ese momento, el Misil se acercó a Pernía y trató de buscar el momento para tirarse para ser escolta de Canapino, pero no encontró una opción clara y todo quedó como estaba.

"Trabajamos mucho para este momento y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo. Hoy no tenemos más que disfrutar de este campeonato. Es muy duro lo que hace uno arriba del auto. Hoy le gané a un grande como Rossi, mano a mano, y nunca bajé los brazos. Estoy tranquilo conmigo por el camino que hicimos hasta acá", fueron las primeras palabras del flamante campeón.

Las posiciones del campeonato 2019

Así terminaron las posiciones en el campeonato del Súper T.C. 2000:

1°-Leonel Pernía, 190.

2°-Matías Rossi, 173.

3°-Facundo Ardusso, 129.

4°-Julián Santero, 121.

5°-Agustín Canapino, 111.

6°-Matías Milla, 106.

7°-Mariano Werner, 60.

8°-Mariano Altuna, 47.

9°-Bernardo Llaver, 44.

10°-Marcelo Ciarrocchi, 40.

11°-Facundo Chapur, 30.

12°-Matías Muñoz Marchesi, 28.

13°-Tomás Gagliardi Genné, 20.

14°-Ricardo Risatti, 19.

15°-José Manuel Urcera, 19.

16°-Facundo Conta, 14.

17°-Fabián Yannantuoni, 8.

18°-Juan Ángel Rosso, 4.

19°-Franco Girolami, 3.

20°-Bruno Armellini, 1 punto.