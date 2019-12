Canapino lo hizo de nuevo y es tetracampeón

Uno, dos, tres, cuatro. Agustín Canapino va a tener que ampliar su vitrina para colocar a una nueva Copa de Oro de TC, la cuarta, y tercera consecutiva. Impresionante por donde se lo mire para un chico de 29 años, que, en los últimos once, se dedicó a construir su historia dentro del Turismo Carretera con Chevrolet.

En el arranque, Emiliano Spataro hizo unos metros delante del pelotón pero el Torino comenzó a retrasarse con un problema en la transmisión (se cortó un palier), por lo que Valentín Aguirre heredó la punta. Canapino, en tanto, quedó noveno detrás de Sergio Alaux.

Pero la velocidad se interrumpió en la tercera vuelta, cuando en una trifulca, tras un despiste de Santiago Mangoni, Mathías Nolesi se encontró con el Chevrolet de Diego De Carlo cruzado en la pista y quedaron marginados de la final.

Al momento del relanzamiento, se cortó la luz en el autódromo y se largó con bandera argentina, algo que le jugó en contra a Aguirre, quien perdió el liderazgo (y el campeonato) ante Juan Manuel Silva y Lionel Ugalde. Urcera, por su parte, padeció ante Juan Pablo Gianini y Facundo Ardusso, mientras que Canapino superó a Juan Cruz Benvenuti y a Gastón Mazzacane en la caótica largada, se metió séptimo y se encaminó hacia su cuarta corona.

En el noveno giro, el Auto de Seguridad ingresó nuevamente por un despiste de Luciano Ventricelli, luego de un toque con Mauricio Lambiris. En el reinicio, ya con semáforo, las posiciones se mantuvieron hasta la mitad de la vuelta 13, cuando el Chevrolet se le corrió a Urcera de la línea y Canapino y Mazzacane aprovecharon para dar cuenta del rionegrino.

Cuando promediaba la prueba, Silva se les escapó a Ugalde y Aguirre, mientras que Gianini y Ardusso peleaban al milímetro por el cuarto puesto, con algunos toques incluidos, con Canapino expectante atrás. En el 23 giro, Canapino dio cuenta de Ardusso y Urcera perdió dos posiciones, tras una refriega con Mazzacane.

Dos vueltas más adelante, Canapino trepó al cuarto puesto luego de un trompo de Gianini y se aseguró el cuarto cetro en diez temporadas. "Corazón caliente, cabeza helada, esa fue la filosofía con la que corrí. Gracias a todos los que me permitieron ser piloto y campeón. Gracias a todo mi equipo... No me salen las palabras", dijo el flamante tetracampeón.

"Fue un carrerón. Vi justo la bandera y aceleré. Mejor imposible terminar el año de esta manera; estoy muy agradecido a la vida", comentó Silva, tras ganar por 15ª vez en el Turismo Carretera, con 47 años.

En cuanto a los pilotos de Junín, Federico Pérez terminó vigésimo quinto con la Dodge N° 81, con un tiempo de 51 minutos 23 segundos 910/1000, a 36 segundos 69/1000 del “Pato” Silva y Gabriel Fernando Ponce de León se ubicó 34° con el Ford Falcon N° 26, debiendo abandonar en el décimo giro.

En definitiva, así se ubicaron en la Copa de Oro:

1°- Canapino, Agustín, 209,25 puntos; 2°- Aguirre, Valentín, 195; 3°- Werner, Mariano, 194,75; 4°- Urcera, José Manuel, 191,25; 5°-) Silva, Juan Manuel, 176; 6°-) Castellano, Jonatan, 163; 7°-) De Benedictis, Juan Bautista, 160,25; 8°-) Ardusso, Facundo, 142,25; 9°-) Benvenuti, Juan Cruz, 138,25; 10°-) Pernía, Leonel, 125; 11°-) Lambiris, Mauricio, 117,5; 12°-) Mangoni, Santiago, 114,5; 13°-) Ortelli, Guillermo, 114,25; 14°-) Ledesma, Christian, 95; y 15°-) Rossi, Matías, 93 unidades.

Las posiciones

Las principales posiciones fueron éstas:

Ps. Pilotos/Marcas Tiempos/Difer.

1°-Silva, Juan Manuel/Ford 50:47.841,1000. 2°-Ugalde, Lionel/Torino 50:49.081/1.240.

3°-Aguirre, Valentín/Dodge 50:50.664/2.823.

4°-Canapino,Agustín/Chevrolet 50:56.797/8.956.

5°-Mazzacane,Gastón/Chevrolet 50:57.489/9.648.

6°-Werner, Mariano/Ford 50:57.885/10.044.

7°-Urcera, José M./Chevrolet 51:00.155/12.314.

8°-Pernía, Leonel/Torino 51:00.590/12.749.

9°-Ortelli, Guillermo/Chevrolet 51:01.132/13.291.

10°-Castellano, Jonatan/Dodge 51:01.645/13.804.

11°-Benvenuti,Juan Cruz/Torino 51:02.437/14.596.

12°-Moriatis, Emanuel/Ford 51:03.186/15.345.

13°-Ledesma,Christian/Chevrolet 51:03.899/16.058.

14°-Di Palma, Luis José/Dodge 51:04.196/16.355.

15°-Bonelli, Nicolás/Ford 51:06.970/19.129.

25°-Pérez, Federico/Dodge 51:23.910/36.069.

34°-Ponce de León, Gabriel/Ford A 18 vueltas.