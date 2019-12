Los alumnos del Industrial comenzaron a competir en el Desafío Eco YPF 2019

Ayer comenzó la participación de los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Antonio Bermejo” en la edición 2019 del Desafío Eco YPF 2019, destinado a autos eléctricos que se realiza en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el primer día de la competencia, los resultados no fueron los esperados pero el auto funcionó bien y eso alimenta las esperanzas de revertir la situación.

Sobre lo ocurrido ayer, en el "Gálvez", el director del Industrial, David Camps, contó a Democracia: "En el octavo de milla no tuvimos una buena carrera pero tenemos la tranquilidad de que el auto está funcionando bien. Esperemos tener mañana (por hoy) una buena jornada que nos permita sumar puntos".

Añadió: "En cada prueba vamos sumando puntos y el equipo que sume mayor puntaje, lógicamente, será el campeón. El jurado también aporta puntos por el diseño del auto, que es una categoría en la que ya hemos ganado. Si bien el arranque no fue el ideal, estamos ilusionados en revertir la situación".

Cabe recordar que el equipo de la E.E.T. N° 1 está conformado por los docentes coordinadores Fernando Mansilla y Manuel González; en logística y marketing: Benjamín Coluccio, Renzo Cebile y Renzo Nastasi; chasis, dirección y frenos: Ignacio Borrell; Gonzalo Hipólito, Ramiro Giagante y Agustín Roldán; carrocería: Alejo Poveda, Francisco Cosentino, Renzo Cebile y Valentín Coluccio; boxes: Jefe de equipo, Renzo Cebile; Pilotos, Alejo Poveda y Lourdes Pérez; y mecánicos, Gonzalo Hipólito y Agustín Roldán.

La programación para hoy

8 hs.: Ingreso de los equipos al Autódromo Ciudad de Buenos Aires por puerta principal, avenidas Roca y General Paz.

A las 9: Apertura de zona Eco Village. 9.30: Apertura para ingreso de invitados y prensa. Inicio de acreditaciones VIP y prensa. 10 a 12: Apertura de calle de boxes para público. Los autos entran en régimen de parque cerrado. Y de 10 a 11.30 Máster de Maestros. (Sin puntos).

Por último, de 11.35 a 12: Entrega de Premios Fundación YPF - INET - Escuelas Verdes. 12.10: Armado de grilla de salida de competencia 4 "Sprint Femenino" en recta principal. 12.40 a 13.10: Competencia 4 " Sprint Femenino " 2 vueltas.

Los autos quedan en Parque Cerrado estacionados a 45° en calle de boxes. 13.20 a 13.30: Acciones promocionales en Pista y Eco Village. 13.30: Apertura de calle de boxes. 14: Pre-Grilla y desfile de la competencia 5" Endurance”. 14.10: Cierre de calle de boxes. 14.10: Himno Nacional Argentino. 14.20: Salida de asistentes de la grilla. 14.30: Competencia 5 Desafío ECO YPF, competencia " Endurance”. 14.50: Apertura de boxes para cambio de pilotos. 15.10: Cierre de boxes para cambio de pilotos. 16: Finalización de la competencia " Endurance”. 16.40: Entrega en el Podio de premios y Campeón Argentino Desafío ECO YPF 2018. 16 a 20: entrega de motores, aceleradores, controladoras, baterías, transponders, pecheras y cascos a la organización. 21: Cierre de boxes.