Ciarrocchi se quedó con el triunfo y Pernía es el nuevo puntero del Súper TC 2000

El piloto Marcelo Ciarrocchi, con Citroën, se quedó ayer con la victoria en la carrera del Súper TC2000, lo que aprovechó Leonel Pernía para convertirse en el nuevo líder de la categoría, luego de la competencia que se llevó a cabo en el autódromo de Río Cuarto en el marco de la undécima y penúltima fecha de la temporada.

Pernía (Renault) se ubicó en el segundo lugar y con eso le alcanzó para ser el ahora puntero, mientras que Facundo Ardusso (Renault) obtuvo la tercera posición.

En tanto, cuarto fue Agustín Canapino (Chevrolet), quinto Matías Rossi (Toyota), sexto Julián Santero (Toyota), séptimo Mariano Altuna (Toyota), octavo Facundo Conta (Renault), noveno José Manuel Urcera (Honda) y décimo Mariano Werner (Fiat).

Apenas comenzó la carrera, Ciarrocchi se ubicó en la punta seguido por Altuna y Canapino, quien aguantó la presión de Pernía mientras que Rossi logró avanzar hasta el sexto lugar colocándose detrás de Ardusso.

En el cuarto giro, Pernía, Ardusso y Rossi doblegaron a Altuna y avanzaron en el pelotón de adelante, mientras que vueltas más tarde Matías Milla recibió un toque y protagonizó un despiste, a la vez que Ricardo Risatti debió abandonar la competencia.

Cuando se cumplió el decimoquinto giro, Pernía dejó atrás a Canapino y pasó al segundo lugar mientras que Ardusso escaló posiciones y se ubicó tercero de una carrera que encontró ganador a Ciarrocchi.

Con estos resultados, Pernía llegará a la última fecha con 170 puntos y tendrá una pelea directa por el título con Rossi, que sumó 163 unidades.

La próxima jornada del Súper TC2000 será la última y se llevará a cabo el 15 de diciembre en Neuquén.

Corrió con Vettel y maneja un camión

Un fin de semana de ensueño dibujó Ciarrocchi. Campeón de TC2000 en 2018, entre 2000 y 2003 desarrolló una experiencia en el automovilismo europeo, midiéndose con el cuádruple campeón de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, y Nico Hulkenberg, actual piloto de Renault.

La crisis económica le impidió continuar en el Viejo Continente: regresó al país, terminó los estudios secundarios y trabaja, desde entonces, en un emprendimiento familiar. Su función es comprar frutas y verduras, por lo que maneja un camión.

“En 2000 pude ir a Europa, a correr el campeonato de karting y en 2001 en el Open italiano. Allí el ingeniero argentino Sergio Rinland me dio la posibilidad de participar de una prueba en el prestigioso equipo CRG en 2002. Estuve como piloto oficial hasta fin de 2003. Al año siguiente corrí para el equipo de Adrián Campos en España, pero allí la situación económica no me ayudó para continuar. Y tuve que pegar la vuelta”, comentó Ciarrocchi.

“En Europa corrí con pilotos que eran de mi camada, como Sebastian Vettel y Nico Hulkenberg, hoy pilotos de Fórmula 1. Con Vettel (tetracampeón mundial de la máxima categoría internacional) corrí en el Europeo en 2000. Apenas tenemos unos meses de diferencia de edad. Y con Hulkenberg corrimos para la misma marca (CGR)”, recordó el cordobés.

Apenado por la situación, Marcelo regresó a Almafuerte. Debió olvidarse de correr, aunque la pasión lo llevaba a mirar todo lo que podía realizarse en el país o en el exterior, sin la posibilidad de subirse. Dejó la butaca de competición para sentarse en la de un camión, y comenzar a trabajar sin descanso, manejando un vehículo pesado por las rutas argentinas.

Así lo relata Ciarrocchi, que aún hoy continúa con su profesión: “Regresé de Europa, terminé mis estudios secundarios y me aboqué al trabajo familiar. Lejos del automovilismo. Soy comprador y chofer de la empresa, que es un depósito de frutas y verduras en Almafuerte, Córdoba. Trabajamos toda la familia, mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Me permiten ausentarme para correr en el automovilismo, que era mi prioridad. Y por eso hacemos este esfuerzo. Por suerte pude devolver ese sacrificio con satisfacciones”.

No tuvo fisuras el fin de semana. Ganó de punta a punta en la carrera clasificatoria del sábado como en la final. Por eso la emoción de Javier Ciabattari, director técnico del equipo Citroën Total Racing, como la de Alberto Scarazzini, director deportivo.